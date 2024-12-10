勞團絕食抗議 勞長允諾一個月內檢討就安基金

就安基金遭離譜濫用，勞動部長洪申翰在立法院表示，一個月內提出檢討方案。(記者胡經周／攝影)

桃園市產業總工會等多個勞工 團體，昨天於勞動部前發起絕食抗議100個小時行動，要求社運老朋友洪申翰正面回應就安基金等議題；勞動部長洪申翰表示，上周已針對就安基金進入實質檢討，承諾一個月內提出檢討方案。

勞動部爆霸凌，導致基層公務員不幸離世，又被揭發就業 安定基金長期不當使用離譜情形，桃園市產業總工會等多個勞工團體發起絕食抗議，針對近期勞動部的荒腔走板表達不滿。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪指出，要告訴老朋友洪申翰部長，就算勞團退萬步同意勞動部可以花時間調查霸凌案和就安基金，但洪申翰最近的發言提到國定假日是內政部 問題，公務員勞動問題是考試院的事情，全部推給其他部會，閃躲問題，甚至勞保年金給付要不要砍，也只是「目前沒有規畫」。

桃園市產業總工會秘書魏豫綾表示，勞團本次的絕食行動訴求包括全面檢討基金用途、比照相關部會如實揭露，強化委員會成員專業度、建立真正外部監督機制，以及勞動部必須真正回應重大勞動議題。

然而就安基金缺乏監督和控管，除要求勞動部應重新檢討基金用途及分配，也應建立真正外部監督機制；同時比照文化部等部會，公開基金歷年用於政府採購案件。

面對就安基金遭濫用與觀感不佳，洪申翰昨於立法院指出，就安基金上周已進入實質檢討，好讓就安基金能有更專業的監理性質，就安基金收支管理辦法也在整個檢討範圍內，另也包含外部委員功能可以發揮得更好，相關做法還在討論中，承諾一個月內提出檢討方案，三個月內提出近五年就安基金使用情況的檢討報告。