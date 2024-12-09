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被生父打到怕...美國夫妻跨海收養南投男童 台南地院准了

記者賴香珊／南投9日電
美國夫妻跨海收養六歲南投男童，台南地方法院裁定認可收養關係。（本報資料照片）
美國夫妻跨海收養六歲南投男童，台南地方法院裁定認可收養關係。（本報資料照片）

南投一名六歲男童，才一歲八個月時就遭生父家暴，至今仍有創傷反應，台灣家庭收養意願低，經慈善機構跨國媒合，一對美國夫妻願收養，在縣府及慈善機構合力協助下，美國養父母向台南地院聲請收養認可，日前獲裁定認可收養關係。

裁定書指出，男童生父在其一歲八個月時施虐，縣府接獲通報後發現，男童出現明顯創傷反應，且其生父母均有中度第一類身心障礙證明，生活和經濟不穩定，親職照顧功能不佳，縣府向南投法院聲請停止男童生父母親權，安置並規畫出養。

但因男童遭虐後至今已經六歲，仍有明顯創傷反應及情緒適應等問題，因此安置期間曾數度轉換寄養家庭，而台灣儲備收養家庭也較難接納，經台南一家慈善機構協助進行跨國境媒合收養，並成功媒合一對美國夫妻願意收養照顧男童。

經慈善機構評估，這對美國夫妻曾在中國生活近三年，對華人文化、習俗及語言有基本的認識，且兩人婚姻穩定，除了工作收入，也還有租金收入，經濟財力無虞，已有教養孩子經驗，更已準備好扶養具有創傷經驗孩子的重大責任。

縣府先於今年4月與美國夫妻完成簽立書面收養契約，經觀察確認男童與被收養人間已有收養的合意，與慈善機構共同協助美國養父母向台南地院聲請收養認可，法院依被收養人最佳利益考量下，日前認可該對夫妻收養六歲男童為養子。

租金 家暴 華人

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