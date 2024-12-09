已婚講師出軌2女 小三發現還有小四憤向元配吐實

已婚大學男講師劈腿兩女，小三發現還有小四向元配吐實，台南地院法官判他和與小三要連帶賠元配150萬元台幣；男子與小四也要賠20萬元台幣給元配，兩案都可上訴。（本報資料照片）

在大學擔任講師的已婚男子，利用教學活動結識一名女學員後發生關係，她生下一女後，女學員發現他也跟另名女子小四交往，氣得向元配坦承做錯事。元配以此控告先生與外遇兩女，台南地院法官判他與小三要連帶賠元配150萬元（台幣，下同，約4.6萬美元）；男子與小四也要賠20萬元給元配，兩案都可上訴。

元配指控，她與先生於2001年結婚，先生於2016年底因教學活動結識小三，兩人竟從2017年起到2023年4月間交往並發生幾次性關係，還生下一名女兒。她為此傷心欲絕，受到極大痛苦，向先生與小三求償150萬元。

先生表示，他和小三僅止於籌辦活動合作關係，沒有任何逾越男女正常交往分際行為，對方生下女兒與他無關。小三則表示，2016年底兩人因教學活動結識，當時她雖與前夫還有婚姻關係，但感情不佳，對方溫情慰藉，交往後發生數次性行為，並於2017年11月間生下一女。

小三說，對方除與她持續交往外，尚與其他女性友人曖昧不清，對她們母女日漸冷淡、不聞不問，她對侵害配偶權一事受內心譴責，去年4月間向男子元配坦承後斷絕往來。她對侵害配偶權深感虧欠，誠心對原告表達深切歉意，祈請原諒，但請求精神慰撫金數額過高，她無力負擔。

法官以2024年4月有裁定要求男子到醫院做親子 鑑定，但他一直拒絕去做，依民事訴訟法規定，可認定元配的主張是真實，判處男子與小三應連帶賠150萬元慰撫金給元配；男子也外遇小四，法官另判他與小四須連帶給付20萬元慰撫金給元配。