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投資被騙1200萬住家也抵押 母女輕生 警斥詐團「謀財害命」

記者李奕昕／台北9日電
警政署「打詐儀錶板」資料顯示，民眾受詐騙和財損仍持續上升。（翻攝自打詐儀錶板）
警政署「打詐儀錶板」資料顯示，民眾受詐騙和財損仍持續上升。（翻攝自打詐儀錶板）

台北市一名55歲婦人及29歲女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，不堪經濟壓力走上絕路。據調查，婦人本月初曾赴派出所報案指投資被騙1200萬元（台幣，下同，約37萬美元），警方研判她與女兒因而輕生，痛批詐團「謀財害命」。

根據警政署「打詐儀錶板」資料，今年10月受理詐騙案1萬8150件、財損120億7961萬元，上月上升為1萬8204件、財損126億7594萬元。民眾受詐騙和財損仍持續上升。

據調查，這名婦人在便當店工作，與任職會計的女兒、26歲兒子，同住北市內湖區內湖路一棟公寓；昨下午1時半，兒子返家發現母親倒臥臥室地板，姊姊倒在床鋪，均無生命跡象。消防隊趕抵確定兩人明顯死亡未送醫，警方封鎖現場，分別在臥房及手機發現遺書。

婦人遺書透露投資遭詐騙，還以住家抵押貸款170萬元，對不起兒子，希望兒子好好照顧自己；女兒遺書透露貸款金額龐大，只能交由弟弟處理。

警方查出，婦人本月初赴西湖派出所報案，指6、7月間瀏覽臉書投資廣告，加入LINE投資群組，依指示面交及匯款共1200萬元，事後無法取回本金及獲利發覺受騙；警方追查該詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資行騙。

據了解，婦人兒子昨上午6時許出門上班未發現異狀，下午1時許返家已來不及挽回悲劇；兒子幾天前聽聞母親及姊姊交談，提及投資失利，但不清楚細節。

警方勘查後排除外力介入，研判婦人被詐騙，女兒可能與母親共同投資或協助母親借貸，不堪經濟壓力。士林地檢署今相驗確認死因。

投資 貸款 臉書

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