小三傳曖味簡訊 元配提告二審逆轉勝獲賠30萬

台南男子被前妻指控於婚姻關係存續中和小三有不正當關係，並提出LINE曖昧對話、不雅截圖等證據，台南高分院二審改判男子與小三應連帶給付前妻30萬元台幣精神損害賠償，全案確定。（本報資料照片）

台南男子被前妻指控於婚姻關係存續中和小三有不正當曖昧關係，並提出LINE 曖昧對話、不雅截圖等證據，向兩人求償100萬元（台幣，下同，約3.09萬美元）精神損害賠償。一審法庭審理後認為相關證據不足駁回，前妻不服提起上訴，二審改判男子與小三應連帶給付前妻30萬元，全案確定。

前妻主張，她和先生於2022年4月結婚，2023年12月離婚。她婚姻關係存續中，發現先生手機內通訊軟體LINE中，有先生和小三間通話、傳送露骨情話及私密照等內容，翻拍取證，內容包括「來啊出來啊」、「打炮」、「想要了嗎」等語。小三知先生為已婚之人，兩人踰越一般正常男女相處分際不當交往，破壞她夫妻共同生活幸福，造成她精神極大痛苦，甚至必須求助於精神科醫師，請求兩人應連帶給付她精神慰撫金100萬元。

男子表示，他和對方約於五至六年前認識，約兩年前即未再連絡，否認有不當交往，他手機設有密碼，前妻以侵害隱私權不正當方式取得截圖，請求他負起侵權行為損害賠償責任，即屬無據。

小三於原審陳述說，她和男子之前是男女朋友，因為分分合合，不知道幾月分手。截圖中對話女子不是她，當時她電腦給別人使用，是被人盜用。

二審法官認為，元配未經先生同意而查看、翻拍前手機對話紀錄，並取得截圖證據，雖有害於兩人隱私權而屬違法取證，但審酌侵害行為態樣非重，及其關於不貞蒐證權現實存在困難，兩人隱私權於基於配偶相關身分法益受侵害情形下應適度退縮，本於法益權衡，應認為截圖證據仍得限縮於訴訟事件中予以使用。

法官審酌，小三明知男子為有配偶之人，兩人竟於元配懷孕至生產後不久期間，有截圖所示如同男女朋友間親密、互相挑逗、性邀約對話內容並互傳裸露下體照片予對方觀看，依一般社會通念，顯已踰越正常男女交往應有分際，而侵害元配權益，且情節重大，元配事發後曾因適應障礙症至精神科就診後並離婚，兩人共同侵權行為，同意元配請求兩人連帶賠償其精神損害30萬元。