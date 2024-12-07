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陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官一原因判無罪

記者林保光／高雄即時報導
大陸張姓女子急與外遇對象結婚，與姊互換身分來台居留18年，高雄地院判無罪。(記者林保光／攝影)
大陸張姓女子急與外遇對象結婚，與姊互換身分來台居留18年，高雄地院判無罪。(記者林保光／攝影)

中國大陸籍張姓女子婚後抵台探親，外遇陳姓男後因逾期拘留遭遣返，竟在大陸與姊姊「互換身分」，她冒用姊姊的名義，與陳男結婚，在台居留18年。高雄地方法院法官認為，張女是在姊姊授權下使用張姊身分來台，不構成偽造私文書罪，判張女無罪。

判決指出，張女在1999年與楊姓男子結婚後，以探親名義抵台，因逾期停留及未經許可從事工作，2004年12月經遣返大陸，限制1年內不得申請來台依親。但1個月後，她急欲來台，便在大陸冒用姊姊的名義申請身分證，與在台外遇的陳男辦公證結婚，姊姊的身分證則換成她的名字，在大陸生活，2姊妹「互換身分」的事，家人都知道。

張女以姊姊的名義與陳男結婚後，便申請來台，於2005年6月在台辦妥結婚登記，多次往來兩岸，直到2012年8月，獲移民署屏東服務站核發定居證，隔年3月申請到國民身分證，以國民身分在台定居。直到去年張女要換發姊姊名字的身分證，移民署才察覺其中的蹊蹺，將全案依偽造文書罪，移送高雄地檢署查辦。

張女與陳男都坦承張女與姊姊互換身分，張女說，當初不想再等1年，才想要「買身分」來台，但家人不希望她用假身分，商量後便用大姊的身分重辦身分證，才能與陳結婚來台。她姊夫也來台作證，抱怨「要不是妹妹，妻子（張姊）也不用換身分、改名字」。

合議庭認為，張女獲姊姊同意，用姊姊的身分入境台灣生活，足認已授權張女完成相關居留、定居等身分文件的手續及流程，張女在各種申請書上的簽署及蓋印署押、印文和指印，顯然是張姊的授權，不構成偽造私文書罪，張女和陳男持以向承辦人申請文件也不構成行使偽造私文書罪，基於無罪推定原則，判張女和陳男無罪。

遣返 移民 依親

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