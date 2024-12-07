德育學院營運的多家幼兒園爆虐兒性猥褻 家長還遭戲謔

立委范雲（中）、北市議員苗博雅（左二）偕同五位幼兒園虐童案家長舉行記者會，指德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，要求教育部嚴格把關。(記者許正宏／攝影)

北市教保中心爆出兒虐、性侵案；立委范雲、台北市議員苗博雅偕同虐童案家長召開記者會，指出基隆德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，家長昨痛訴在查看小孩受侵害的畫面時，該園所的人員竟謔稱「媽媽與其來看這些痛苦畫面，不如跟先生去開房間。」

家長說，事件發生後第一時間未法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。范雲表示，德育在事件後試圖大事化小、小事化無，令人難以接受；苗博雅說，陳姓狼師曾服務2個幼兒園，接觸至少200名幼兒，德育團隊負責人還試圖壓案，應徹查是否有連帶責任。

德育護理健康學院受委託營運的國防部 「平安新村職場互助教保服務中心」及「臺北市經國三民非營利幼兒園」接連爆出教保人院不當對待與性猥褻案件，已遭台北市教育局 行政處分至少3位教保員、主任及負責人，另台北地檢署已認定陳姓教保員涉「對未滿14歲男女加重強制猥褻」共五罪並於上月起訴。

北市教育局學前教育科長蔡曉青表示，昨晚開說明會要求學校出面說明，也要求學校向家長致歉，提出檢討方案。

國防部上校龔文瑞表示，國防部已公告終止契約，進行後續法人更替。