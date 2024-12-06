我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

犯罪調查專家車禍亡有陰謀？檢察長令釐清案情「以安民心」

記者王聖藜／台北6日電
台灣頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。(圖／記者翻攝)
台灣頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。(圖／記者翻攝)

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡，最高檢察署認為車禍可能有隱情，有查明必要，今下令新竹地檢署指派檢察官成立專案小組盡速釐清。

最高檢察署今天表示，有關媒體報導「XREX交易所」分析師陳梅慧車禍致死一案，相關疑義國人關切，最高檢蒐集資料分案，今天早上已請新竹地檢署指派檢察官成立專案小組盡速釐清車禍致死案情。

最高檢說，2024年12月4日貨幣分析師陳梅慧因案赴台中應訊後搭車北返，於國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳女身亡，相關疑義各界極為關切。

由於外界對死亡車禍「陰謀論」已發酵，檢察總長邢泰釗今早將相關意見彙整，發交新竹地檢署調查，請竹檢成立專案小組調查車禍原因、釐清相關疑慮，以安定民心，並要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署、最高檢察署。

據了解，陳梅慧曾在民間司法改革基金會任職10年，具備反洗錢調查、分析虛擬貨幣幣流專業。司改會昨表示遺憾不捨，指陳女無償投入協助詐欺被害人及公益工作，讓詐騙被害人看到希望。

虛擬貨幣 詐欺

上一則

「做2年志工打詐」卻遭檢舉…幣流專家捲洩密案 警界抱屈

下一則

檢抓綠能蟑螂 揪4軍官涉收賄媒合廠商到軍營設陽光屋頂

延伸閱讀

台國道離奇連環撞 前四海幫大哥重傷、虛擬貨幣金流調查專家慘死

台國道離奇連環撞 前四海幫大哥重傷、虛擬貨幣金流調查專家慘死
同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險

同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險
洛縣新檢察長霍克曼走馬上任 華裔民代寄厚望

洛縣新檢察長霍克曼走馬上任 華裔民代寄厚望
美股驅力 今年是AI 明年將是GDP 專家估將成長約3%

美股驅力 今年是AI 明年將是GDP 專家估將成長約3%

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
資深媒體人周玉蔻。聯合報系資料照

周玉蔻被判刑還想出國 遭限制出境在機場被攔下

2024-11-29 14:50

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情