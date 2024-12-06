犯罪調查專家車禍亡有陰謀？檢察長令釐清案情「以安民心」

台灣頂尖區塊練犯罪調查專家陳梅慧。(圖／記者翻攝)

「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧捲洩密案，日前赴台中地檢署應訊後遇車禍不治身亡，最高檢察署認為車禍可能有隱情，有查明必要，今下令新竹地檢署指派檢察官成立專案小組盡速釐清。

最高檢察署今天表示，有關媒體報導「XREX交易所」分析師陳梅慧車禍致死一案，相關疑義國人關切，最高檢蒐集資料分案，今天早上已請新竹地檢署指派檢察官成立專案小組盡速釐清車禍致死案情。

最高檢說，2024年12月4日貨幣分析師陳梅慧因案赴台中應訊後搭車北返，於國道1號北上77.7公里處發生追撞車禍，陳女身亡，相關疑義各界極為關切。

由於外界對死亡車禍「陰謀論」已發酵，檢察總長邢泰釗今早將相關意見彙整，發交新竹地檢署調查，請竹檢成立專案小組調查車禍原因、釐清相關疑慮，以安定民心，並要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署、最高檢察署。

據了解，陳梅慧曾在民間司法改革基金會任職10年，具備反洗錢調查、分析虛擬貨幣 幣流專業。司改會昨表示遺憾不捨，指陳女無償投入協助詐欺 被害人及公益工作，讓詐騙被害人看到希望。