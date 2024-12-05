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宛如「智慧農業示範」警偵破台南1公頃大麻園 市價10億

記者陳雅玲／雲林5日電
警方在台南市山區查獲一公頃大麻溫室，查扣市價10億元台幣的1766株大麻，拘提蔡姓男子等5人。(記者陳雅玲／翻攝)
警方在台南市山區查獲一公頃大麻溫室，查扣市價10億元台幣的1766株大麻，拘提蔡姓男子等5人。(記者陳雅玲／翻攝)

蔡姓男子在台南市山區建一公頃溫室種大麻，警方查扣市價10億元(台幣，下同，約3083.8萬美元)的1766株大麻，為歷來查獲面積最大的戶外大麻溫室，拘提蔡等5人依毒品罪移送，檢方均聲押禁見獲准。溫室使用專業智慧科技設備，檢警懷疑幕後有販毒集團操控，擴大追查。

警方調查，37歲蔡姓男子今年初斥資1000多萬元，在台南楠西區的山區搭建鋼骨結構溫室種大麻，他負責種植及採摘，找28歲陳姓女子及54歲詹姓、25歲鄭姓男子協助栽種，29歲林姓男子負責製為成品；蔡承租距離溫室車程約5分鐘的一棟透天厝，5人平時住屋內，採收的大麻也在此製成乾燥花。

溫室占地約一公頃，蔡等人使用專業智慧科技設備，配備控溫、控濕系統及植物生長燈具，定時開燈增加照明，提高大麻植株成長效率；為免被查獲，在周邊廣植香蕉掩護，還有溪流圍繞阻隔，溫室連同周邊掩護面積三公頃。

雲林縣刑警大隊今年5月接獲情資，為免打草驚蛇，利用深夜涉溪及匍匐前進接近溫室蒐證，當時發現的仍是大麻幼株，一度以為只是種番茄，後來確認是大麻，報雲林地檢署指揮偵辦。

警方本月2日搜索溫室及透天厝，查扣大麻1766株、乾燥花及加工設備、種植工具，發現部分大麻株達2公尺高，在溫室拘提蔡、詹，在透天厝拘提林、鄭、陳。5人均坦承種大麻，警詢後移送。

警方發現，蔡等人握有種植大麻使用的知識小卡、生長筆記本，記錄調配農藥、肥料等方式，包括多久要施肥、噴藥除蟲，還有如何分辨雄株及雌株，因雌株才會開花。

5人均無農業背景，有人曾被查獲毒品案，分工及栽種方式專業，以智慧科技設備種大麻，警方懷疑背後有販毒集團操控，持續追查。

辦案人員說，此次查獲的大麻溫室宛如「智慧農業示範」，種植3個多月即可採收，製成的大麻花每公克約1300至1800元，可重複採摘。

大麻 毒品

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