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台男星黃子佼非法持有未成年性影像 一審判8個月

周玉蔻誣黃國昌硬上女學生被判3月 「滾床單」案遭限制出境

記者王聖藜、林銘翰／台北3日電
媒體人周玉蔻因誹謗案被限制出境。(本報資料照片)
媒體人周玉蔻因誹謗案被限制出境。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻在臉書指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」被訴，周不認罪；台北地方法院認為周以「硬」為副詞，暗指黃「霸王硬上弓」強迫與人發生關係，昨依加重誹謗罪判周有期徒刑三月，得易科罰金9萬元。可上訴。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文指「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

黃國昌認為周玉蔻惡意捏造，提告加重誹謗罪，另提民事求償100萬元（台幣，下同，約3.07萬美元），法官已判周須賠黃30萬元確定；刑事訴訟繼續審理。

法院審理時周不認罪，稱是對政治新聞為評論，檢方找個檢察事務官開庭就將她起訴；她有50年新聞資歷，只不過在提醒一個未來可能擔任部長的人的行徑；周還說，她在解嚴前即投身媒體，現在的遭遇卻「像一隻小螞蟻」。

法官認為，周具體指黃「硬上」女學生，所謂「硬上」是以「硬」為副詞，如常見俗諺「霸王硬上弓」在暗指強迫他人發生性行為；周以此為基礎，推測女學生可能為此開記者會控訴黃是「色狼」，說法與意見表達無涉，也脫逸理性討論範疇。

判決指出，周玉蔻、黃國昌分別為知名電視與廣播主持人、家喻戶曉政治人物，或許就公眾議題、政治立場、價值判斷有所差異，但周應知輿論影響力與殺傷力，卻未盡合理查證，讓不實言論流通於網路，再傳回現實世界蔓延；自始至終均未坦承犯行，犯後態度不佳，考量她自陳碩士程度等，依法量刑。

黃國昌昨天透過文字回應，不肖綠營側翼繼上周後，如今再次受到法律制裁，就他個人的部分沒有什麼感覺，「綠營豢養的側翼仗勢民進黨掌握媒體公器，四處潑糞，傷害無辜的人，才是國家面臨最嚴重的危機」。

此外，周玉蔻誹謗前中國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，上月26日被台北地方法院重判一年六月，宣判時限制出境。周近期頻繁往返台北、日本，加上與美籍華裔商人李賢礽的前緣，成法官啟動防逃機制因素。

同案被告、名嘴蔡玉真一樣遭重判一年六月徒刑，近期也往返英國、瑞士、泰國曼谷，法官認為宣判後有必要確保刑罰執行，對蔡一併限制出境。

臉書 刑事訴訟 國民黨

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