可製135萬顆「喪屍煙彈」警攔史上最大量依托咪酯

警政署保三總隊破獲可製135萬顆「喪屍煙彈」的史上最大量依托咪酯毒品，行政院長卓榮泰（左二）昨視察時，向保三總隊長黃家琦（右二）握手致意。(記者林俊良／攝影)

依托咪酯類「喪屍煙彈」危害嚴重，行政院昨公告從三級毒品 改列二級。有販毒集團從印度 以空運貨櫃輸入依托咪酯被攔截，檢警查獲135公斤為歷來最大量，估算可製成市價27億元(台幣，下同，約8299.3萬美元)的135萬顆煙彈，逮捕收貨葉姓男子，檢方依毒品罪起訴。

據調查，依托咪酯在印度是藥品，台灣一間貿易公司申報進口化學品65公斤，上月8日抵達高雄機場，改報265公斤；保安警察第三總隊第二大隊起疑檢查，搜出依托咪酯粉末135公斤，11日跟監物流發現由不知情貨運司機載貨，在國道仁武交流道旁某超商 停車。

34歲葉姓男子搭計程車到場收貨當場被捕，他稱受託以20萬元(約6100美元)代價收貨，不知依托咪酯是毒品，以為是藥品。橋頭地檢署聲押禁見獲准，昨依毒品罪起訴。

另警方首度查獲以化學品縮水甘油酸「P2P」法製造安非他命，有別於以往紅磷法、艾德蒙法，研判因麻黃鹼類取得不易。

28歲林姓男子向34歲鄭姓男子承租花蓮縣秀林鄉民有部落鐵皮屋製毒；刑事局偵三大隊獲報，9月30日搜出安非他命成品31公斤、半成品10公斤及四級毒品苯基丙酮20公斤、1-苯基-2-硝基丙烯960公克、原料255公斤，價值2億元(約614.7萬美元)。

警方拘提2人，林稱上網學製毒尚未賣出，鄭則稱不知情，花蓮地檢署均聲押禁見獲准，本月22日依毒品罪起訴，並通緝在逃2名共犯。

高檢署上月1日至本月9日執行安居緝毒專案，重點查緝依托咪酯，查獲依托咪酯類225.6公斤、煙彈1萬0586顆、製造工廠及分裝場76座；製造、運輸、販賣412人及施用387人、持有894人。

行政院長卓榮泰昨赴刑事局視察成果說，依托咪酯列二級毒品，更有刑責強度及壓制力，可更有力查緝，先前警察及民眾因毒品發生悲劇，政府更有責任杜絕；青少年容易取得電子煙，他要求教育單位推行「無毒校園」，對毒品零容忍。