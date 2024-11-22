男師求復合 3度進校園開槍 女邀「喝茶」順利逮捕

黃姓代理老師持槍到校恐嚇女老師，一度開槍想殺人所幸三度「卡彈」才未發生憾事。示意圖。(Pexels)

黃姓男子曾在高雄小港區某國中當代理老師，今年6月不滿同校劉姓女老師分手，持槍進校園朝劉女開槍三次，所幸均卡彈未釀憾事；黃男被捕後收押迄今，槍枝鑑定具有殺傷力，檢方依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴黃男。

檢警調查，31歲黃男二年前曾為求前女友復合，一個月內撥打400多通電話，甚至登入對方社群帳號刪光男性好友資料，但檢方不起訴。

黃男去年到該校任職，認識劉姓代理女老師，交往近三個月後因個性不合，劉女提出分手，黃男不甘心，多次在校內攔住劉女求復合。

黃多次尋求復合遭拒，今年6月間先上網購入改造手槍及瓦斯槍，同月25日下午4時許，跑到劉女轎車旁埋伏。

傍晚5時許，劉女下課準備離開，黃男現身與劉女爭執，黃先拿出電擊棒傷害劉女，見無法電昏，再從腰間拿出改造手槍朝劉開槍，但卡彈。

劉女趁黃男排除故障時逃走，向騎機車經過的黃姓女老師求援。黃女擋在黃男、劉女前面，黃男再持槍朝劉女方向射擊，但又卡彈，退彈後重裝填又卡彈，接連三次無法擊發。

黃女隨後安撫黃男，並請他到學務處「喝茶」，警方獲報到場將黃男逮捕，檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准；黃女受到驚嚇，身體多處瘀青，幸無大礙。高雄市教育局 隨後將黃男開除，永不聘用。

檢方，考量他在校內犯下恐怖行為，造成師生、家長不安，依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴，並建請法院從重量刑。

黃男移審時，法官發現他在學務處「喝茶」時，把槍枝藏在沙發下，認定黃有滅證行為，裁定延押二個月。