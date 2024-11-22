我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

男師求復合 3度進校園開槍 女邀「喝茶」順利逮捕

記者張議晨／高雄22日電
黃姓代理老師持槍到校恐嚇女老師，一度開槍想殺人所幸三度「卡彈」才未發生憾事。示意圖。(Pexels)
黃姓代理老師持槍到校恐嚇女老師，一度開槍想殺人所幸三度「卡彈」才未發生憾事。示意圖。(Pexels)

黃姓男子曾在高雄小港區某國中當代理老師，今年6月不滿同校劉姓女老師分手，持槍進校園朝劉女開槍三次，所幸均卡彈未釀憾事；黃男被捕後收押迄今，槍枝鑑定具有殺傷力，檢方依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴黃男。

檢警調查，31歲黃男二年前曾為求前女友復合，一個月內撥打400多通電話，甚至登入對方社群帳號刪光男性好友資料，但檢方不起訴。

黃男去年到該校任職，認識劉姓代理女老師，交往近三個月後因個性不合，劉女提出分手，黃男不甘心，多次在校內攔住劉女求復合。

黃多次尋求復合遭拒，今年6月間先上網購入改造手槍及瓦斯槍，同月25日下午4時許，跑到劉女轎車旁埋伏。

傍晚5時許，劉女下課準備離開，黃男現身與劉女爭執，黃先拿出電擊棒傷害劉女，見無法電昏，再從腰間拿出改造手槍朝劉開槍，但卡彈。

劉女趁黃男排除故障時逃走，向騎機車經過的黃姓女老師求援。黃女擋在黃男、劉女前面，黃男再持槍朝劉女方向射擊，但又卡彈，退彈後重裝填又卡彈，接連三次無法擊發。

黃女隨後安撫黃男，並請他到學務處「喝茶」，警方獲報到場將黃男逮捕，檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准；黃女受到驚嚇，身體多處瘀青，幸無大礙。高雄市教育局隨後將黃男開除，永不聘用。

檢方，考量他在校內犯下恐怖行為，造成師生、家長不安，依槍砲、恐嚇、殺人未遂等罪起訴，並建請法院從重量刑。

黃男移審時，法官發現他在學務處「喝茶」時，把槍枝藏在沙發下，認定黃有滅證行為，裁定延押二個月。

教育局

上一則

抱枕遮臉「不小心失手」馬國女大生命案 一審判賠638萬

下一則

賣房扶弱…王建煊林口宅開價2500萬 將牽手病妻高齡租屋

延伸閱讀

執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃

執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃
皇后區槍擊案 市長質疑司法系統

皇后區槍擊案 市長質疑司法系統
紐約皇后區搶匪拒捕開槍 華警與路人受傷 嫌犯遭擊斃

紐約皇后區搶匪拒捕開槍 華警與路人受傷 嫌犯遭擊斃
北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

北卡州大學生 疑心理出狀況連續向車輛住宅開槍

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？