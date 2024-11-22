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專詐無繼承的遺產…台版地面師詐近1.5億 起訴44人

記者蕭雅娟、王聖藜／台北22日電
涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，昨遭檢方起訴求重刑；他移審時仍否認涉案，向法官喊冤，被裁定收押。(本報資料照片)
涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，昨遭檢方起訴求重刑；他移審時仍否認涉案，向法官喊冤，被裁定收押。(本報資料照片)

詐團主嫌蔡尚岳涉偽造代筆遺囑詐騙獨居長者遺產，其中貪汙行賄民間公證人兼律師蔡鴻燊等4名公務員，不法所得近1.5億元(台幣，下同，約461萬美元)；台北地檢署昨依組織犯罪、貪汙、加重詐欺等罪嫌起訴44人，批律師行為助紂為虐、目無法紀，對蔡尚岳、蔡鴻燊建請從重量刑。

檢方指控，43歲蔡尚岳2021年間從新北鄧姓前里長得知陳姓長者在家死亡，無人辦理繼承遺產，涉找妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，偽造代筆遺囑，再安排受遺贈人辦理土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售變現；得手後透過新北市里長許政鎧得知長者過世兩年無人繼承遺產，又以相同手法成功詐財。

蔡兩案得逞後，將旗下不動產開發公司形塑成台版地面師詐團，指示員工依台北市地政局未辦理繼承登記專區列管名冊為「案源」，篩選詐騙標的；並夥同公司業務經理王煜堤，分別行賄警員駱勁達、書記官游立綸、戶籍員葉濬誼3人查詢個案戶籍等個資。再行賄關鍵人物蔡鴻燊負責認證代筆遺囑聲明書，逐步偽造代筆遺囑，申辦繼承文件轉移不動產所有權登記後出售。

該集團共涉11起詐領遺產案，7件既遂、4件未遂，不法所得1億4925萬餘元(約458.7萬美元)；主嫌蔡尚岳去年3月因他案入獄，王煜堤和里長許政鎧另起爐灶，企圖用相同手法詐騙，但未等逞。

檢方昨依貪汙等罪起訴44人，指控蔡鴻燊收受890萬元(約27.3萬美元)，痛批他涉貪圖高額不法對價而予認證，偵查中歪曲實情毫無愧心，在國稅局函詢首筆認證事宜，竟附上法院核准備查文件，強化認證效力，助紂為虐，後期刻意指導偽造遺囑，目無法紀。

蔡鴻燊昨在移審庭仍否認犯行，泣訴「很冤枉」，稱不知遺囑偽造，盼法院還其清白；但台北地院審理後裁定收押。

王煜堤認罪，稱分得771萬元(約23.7萬美元)，300萬(約9.2萬美元)給林緻菱，林稱掛名負責人，錢都是丈夫蔡尚岳管理，她只能拿家用所需；法官諭知王400萬(約12.2萬美元)、林300萬交保，均限制出境出海限制住居。

台版「地面師」角色分工
台版「地面師」角色分工

貸款 國稅局 詐欺

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