我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

虐兒泡熱水「加速退瘀」溺斃 狠父判16年

記者陳宏睿／台中20日電
台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審19日宣判，仍判16年。（本報資料照片）
台中市徐姓男子去年涉凌虐6歲兒子致死，國民法官重判徐16年，二審19日宣判，仍判16年。（本報資料照片）

台中徐姓男子去年間多次以衣架、傳輸線毆打6歲兒子、逼赤裸罰站，還要兒泡在熱水塑膠箱「加速退瘀」，男童因橫紋肌溶解溺斃，一審國民法官認定是「凌虐致死」，判刑16年。徐上訴辯稱「只是管教」、非凌虐，且退瘀有「醫學根據」，二審昨改以傷害致死罪論處，但刑度不變。

台中高分院指出，徐雖否認凌虐，不過男童的確因傷害、凌虐導致下背部大面積出血，引發橫紋肌溶解症，造成浸泡溫熱水時失能，溺水窒息死亡，事證明確。

二審認定徐涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪、對未滿18歲人施以凌虐致死罪，從重以對兒童傷害死罪論處，一審認事用法有誤。徐有多次家暴紀錄，無視男童年幼，動輒以管教為由，傷害、凌虐男童，犯後否認犯行，審酌涉案情狀，判刑16年，仍可上訴。

徐在二審審理時否認凌虐致死。律師稱，徐雖逾越管教範圍，但沒有「殘忍而不人道」，用意也是管教小孩，不構成刑法「凌虐」，一審認定沒有具體論述有何違反人道的要件，判決理由不完備、認事用法違誤。

律師也說，加速退瘀在醫學上有相關根據，一審卻認定是凌虐，違反經驗法則，且男童死亡結果與徐的行為是否有因果關係，卷證也無法證明。

一審國民法官今年4月審理時，檢辯雙方爭執焦點在徐的犯行是「凌虐致死（10年至無期）」還是「過失致死（5年以下）」，檢方陸續傳喚中國醫藥大學兒童醫院醫師、解剖法醫、學校教師，徐的同居人、徐母等人出庭，最後認定徐犯凌虐致死罪。

家暴 福利

上一則

吸毒餵母乳害死嬰 驗出最低致死量4.5倍 母判6個月

下一則

與張忠謀恩愛和養生秘訣 張淑芬：相互依賴、不熬夜亂吃

延伸閱讀

「打撈不到遺體」威州男泛舟裝溺斃 疑與小三私奔躲東歐

「打撈不到遺體」威州男泛舟裝溺斃 疑與小三私奔躲東歐
朱學恒強吻鍾沛君案 遭判11個月未予緩刑 朱不再上訴

朱學恒強吻鍾沛君案 遭判11個月未予緩刑 朱不再上訴
台名嘴朱學恒「強吻」鍾沛君判11月 鍾批朱：我的人生不是你的劇本

台名嘴朱學恒「強吻」鍾沛君判11月 鍾批朱：我的人生不是你的劇本
「震懾」…性侵未成年 中1天處決3人包括1小學教師

「震懾」…性侵未成年 中1天處決3人包括1小學教師

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種