長期工作超時、孤立無援 台灣一公務員在辦公室輕生

勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。(記者邱德祥／攝影)

台灣一名勞動力發展署吳姓公務員日前在辦公室輕生，引發各界關注。勞動部19日公布調查報告，吳員死亡前10天，多為清晨5時許到班，晚間7、8時下班，每天工作逾12個小時，長期處於超時工作、工作量不合理、工作挫折感孤立無援、工作壓力過大。

調查報告指出，吳員長期超時工作，今年度差勤紀錄資料卻未有任何加班申請。根據勞動部訪查多名關係人、匿名問卷回饋，可知吳員長期早到晚退，且調閱事發前的10月22日至11月1日出入機關影像，吳員多為清晨5時許到班，晚上7、8時下班。

除長期加班，吳員也未獲工作所需的資源或支持。調查指出，近年資安相關措施及行政作業大增，依規定北分署應配置一名資安專責人員，但受機關總員額限制，只能由現有資訊人員兼辦，吳員從勞發署派駐到北分署擔任資訊人員，北分署資訊小組只有他一人是公務員，業務量最沉重，其餘五人都是承攬人員，無法有效分擔工作量。

勞動部政次、調查小組召集人許傳盛說，吳員長時間超時工作，又被賦予各種資訊任務，親力親為導致工作負擔過重，有壓力、心事也不對外講。很多同仁訪談提到，吳員並不認同智能就業 服務系統方案，但長官交辦工作又很難推，產生挫折感、無法適當排解壓力。

許傳盛說，接受訪談的同仁推論壓垮駱駝的最後一根稻草應是10月30日前後左右，其負責的方案被退件，導致心情低落，自責是否工作能力不夠好，諸多工作壓力跟長期負擔過量，導致走上這條路；有同仁接受訪談時提及，吳員出事前曾說「若做不出來，我就自我了斷」，同仁沒聽到話中之話即時伸援感到難過與內疚。

台灣吳姓公務員死亡前十天，多為清晨5時許到班，晚間7、8時下班，每天工作逾12個小時，長期處於超時工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mizuno K）

勞動力發展署吳姓員工於辦公室死亡，民代接獲檢舉吳員遭分署長謝宜容職場霸凌。勞動部調查結果指無法證明吳遭謝霸凌，並稱謝在工作上的要求「目的良善」。報告公布後，在野立委痛批勞動部縱放。

勞動部表示，謝確有咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多位員工因此求助身心科接受治療；謝任職分署長期間，離退職人員較先前高，有6名公務員降調他機關。

勞動部長何佩珊說，吳員離開的主因是長期工作量與壓力太大又缺乏資源協助，產生挫敗及無力感，勞動部肯定其勞苦奉獻，將追封授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取因公傷亡的公務人員撫恤補償。另暫停該分署所有資訊標案，重新評估合理性，同時檢討資訊人力配置。

許傳盛說，吳員自承接「智能就業服務系統」一案後，多次跟同仁表達工作挫敗、無力感。他強調，無法證明謝宜容對吳員言語辱罵、丟公文，只確認吳員長期工作負荷過量、壓力過大。許傳盛說，謝宜容過度交辦工作，半夜、清晨曾傳訊息，假日也要求下屬十分鐘內回訊，若回覆稍晚，隔天就被叫到辦公室面談，讓同仁生活在非常不友善、不健康工作環境。

監院人士表示，多位監委已登記要調查此案，近日就會公告。監察委員王幼玲說，就自己了解，還有很多其他關於職場環境不佳案件，盼未來都能通盤進行檢討，並有效改善。

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