台積電前工程師吸金65億元 名下5豪宅流入法拍市場

「聯聚瑞和大廈」15樓層戶今年每坪成交單價105萬元台幣，刷新台中豪宅每坪單價。(本報資料照片)

台積電林姓前工程師，離職後成立翔勝不動產投資 公司，向中小企業放貸收利息，再向投資人佯稱年利息高達18％，5年吸金65億8000多萬元(台幣，以下同)，檢調今年4月間依銀行法等罪，起訴林等12人，檢方聲請沒收不法所得65億元。林名下五間豪宅房產，今年陸續被被銀行申請拍賣 抵押物，流入法拍市場，依實價登錄，當初林取得價格即超過2億多元。

據查，林男名下有來自四個豪宅社區的五筆房產，因陸續被銀行聲請拍賣抵押物，流入法拍市場，包括位於七期精華區的聯聚瑞和大廈、西屯區的四季文華（兩戶）、北屯區的德邑一景苑，以及位於南屯區的雙橡園1617，依照林男當時取得的實價登錄價格，五筆房產的取得價格達2.18億元。

檢調統計，林男2017年1月至2023年11月間，共吸金高達65億8865萬元，估計全台有4380位投資人受害，全案經雲林縣調查站報請指揮，2023年12月20日赴翔勝公司搜索。

檢方指出，國內金融機構1月期至3年期平均存款年利率 介於0.975％至1.467％，翔勝卻向投資人聲稱每月年利率12％至18％，其藉投資名義吸金，並約定給付和本金顯不相當利息。

檢方今年4月偵結依違反銀行法、組織犯罪條例等罪嫌，起訴林姓主嫌，及其餘11名共犯、業務，請法院沒收不法所得65億8865萬元。