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「女兒人生毀了」國中生打疫苗罹罕病 行動不便還中斷學業

記者游明煌／基隆16日電
李姓婦人的國中生女兒，目前得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症。(記者游明煌／攝影)
李姓婦人的國中生女兒，目前得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症。(記者游明煌／攝影)

基隆某國中女學生「米米」去年打流感疫苗後，罹患發生機率1/100000的格林巴利症候群，不僅被迫中斷學業，家長也無力負擔龐大醫藥費用，母親李姓婦人昨以「一位心碎的媽媽」淚訴：「為什麼只是打個疫苗，我的女兒人生就毀了。」疾管署正審議是否符合藥害救濟。

李婦說，米米去年11月打國光疫苗後出現頭暈、腹痛、肢體無力症狀，情況日益嚴重，後來得靠助行器才能活動，學業也中斷半年多，曾二度因病情嚴重住院30天和40天，一度改善後來又加重。

她說，女兒在學校時被言語霸凌，沒人關心協助，她跑遍各公家單位都被打回票，還不能申請殘障手冊、重大傷病卡，但每次打免疫球蛋白5天要台幣25萬(約7600美元)，已無力負擔。

基隆市衛生局長張賢政說，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，8月接獲疫苗預防接種傷害救濟申請，已向醫院調閱相關資料，9月初送疾管署申請藥害救濟，疾管署表示審查還需時間，目前不能排除是疫苗不良反應。

格林巴利症候群又稱「急性發炎性脫髓鞘多神經根神經病變」，初始症狀為手足部刺痛感、深部肌腱反射減低，持續性神經功能障礙，嚴重時自主神經功能失調，打免疫球蛋白須自費。李女說，自從大醫院診斷出「格林巴利症」，從此人生就變樣了。

「有時爬樓梯母女一起摔下樓」李女說，連小孩跌倒她都快攙扶不起來，每次回診就要從舊公寓的5樓一下一上，使盡全身能耐。女兒怪自己不好生這種病拖累家庭，她安慰懂事的女兒，「這不是妳的錯」，她們要努力撐下去，母女相擁而注。李女說，龐大醫療費用根本無力負擔，希望市長幫忙度過難關。

市長謝國樑說，會請衛生局關懷、慰問，據他了解，如果是因為相關疫苗施打不順利，國家有賠償的平台和機制可申請，請衛生局協助申請相關賠償，後續會關心此個案，希望學生能好轉。

衛生局長張賢政，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，8月接獲疫苗預防接種傷害救濟，已向醫院調閱相關資料，9月初送疾病管制署藥害救濟申請流程，疾管署表示審查還要一段時間，教育處協助是否可在家自習等輔助措施。不能排除是疫苗不良反應，等待中央的審查結果，會啟動相關輔助機制。

流感疫苗 醫療費

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