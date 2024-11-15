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朱學恒強吻鍾沛君案 遭判11個月未予緩刑 朱不再上訴

記者王宏舜、洪子凱／台北15日電
直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審判他1年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院14日宣判。（本報資料照片）
直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審判他1年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院14日宣判。（本報資料照片）

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，稱「斷片」不復記憶，一審依強制猥褻罪判刑1年2月，他上訴二審時認罪，表達願和解及賠償，在言詞辯論前一天上網道歉。台灣高等法院認為，朱犯後態度改變，昨改判11月，但未予緩刑；可上訴。

若判決定讞，朱學恒須入獄。朱昨在臉書表示，坦然接受判決結果，深自反省懺悔，不會再上訴消耗司法資源。

鍾沛君昨發聲明指出，她知道審判會是一段艱難的旅程，但過程仍屢屢讓她吃驚，從事發的道歉切結，到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用自己的直播頻道，與特定友好媒體人散播造謠，再到二審髮夾彎全部認罪，最後拿出一張本票。

「我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一齣和解戲碼。」她說，審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張演出另一套；期待盡快回歸原本人生，不再受此事干擾，若民事獲判賠償，將依約悉數捐出。

台北地方法院認定，朱嚴重侵害鍾的性自主決定權，犯後毫無悔悟，判刑1年2月。2審言詞辯論前一天，朱在臉書貼文致歉，高院於言詞辯論後安排訊問庭，調查雙方是否有調解可能，但破局。

高院審酌，朱因自身慾望，利用鍾的信任強制猥褻，一審審理期間在談話節目談論政治話題時提及鍾，未對造成鍾的傷痛有歉疚之意，犯後態度欠佳；二審時認罪，表達和解意願、願意賠償的金額，於網路張貼公開道歉信，「犯罪後態度已有所改變」，撤銷改判11月。不過，審酌朱未考慮鍾的感受，又在自己節目評論案件，高院未給予緩刑。

朱2022年8月邀鍾及立委陳菁徽等人在台北市某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳與丈夫離開，包廂剩朱與鍾，朱從座位起身走向鍾，雙手壓住肩膀，強押於牆壁吻唇數秒鐘，返回座位又走向鍾，一手壓住肩膀、一手摟抱手臂，再度強吻。

高院 辯論 臉書

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