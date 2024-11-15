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「我要死了」20歲女遊泰疑遭擄到緬甸 同行男閨密也失聯

記者石秀華／高雄15日電
王姓女子（左）出國前，由葉姓男子（右）載回住處，不久2人搭計程車離去，後出國失蹤。(圖／讀者提供)
王姓女子（左）出國前，由葉姓男子（右）載回住處，不久2人搭計程車離去，後出國失蹤。(圖／讀者提供)

高市21歲王姓女子11月6日與閨密出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身。出國當天畫面昨曝光，警方追查影像中的長髮閨密其實是王的葉姓國中男同學，兩人出國雙雙失蹤；據悉，王曾發訊息「我要死了」，目前IG已關閉，警方正聯繫營救。

王女IG照片留著一頭長髮，大眼、瓜子臉，長相清秀；據了解，王女疑因閨密一句「希望可以到泰國聚一聚」，6日受邀和閨密一起出國；未料，一下機就遭人擄到疑似號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，後即音訊全無。

昨曝光王女最後和閨密在一起的身影的影片，身材壯碩的閨密身分也被揭露，暱稱「Adju阿嘟」是貨真價實的男兒生，與王女同為21歲，屏東人，是王女國中同學，兩人交情好，因此聯袂出國。

據了解，11月6日下午3時許，王姓女子由葉男騎機車載她回高雄市前金區住處，當時她穿著熱褲、T恤，上樓後不久下樓，未帶行李，與葉男一同搭計程車離開，直到下午5時搭機前往泰國。

據悉，王女出國前曾告訴家人，說11月6日和閨密要去泰國玩，不料，當天晚間王母便接到她傳Line訊息，說她被拿槍的人載到緬甸，也又要轉車去寮國，她聯絡不到閨密，很害怕。

隔天王母接獲訊息，說要匯3萬元泰達幣，約新台幣近100萬元贖身，後來又降為80萬元。陳女父母報警後，警方立即通報刑事局國際科和外交部，希望營救她。

王女父親以為女兒和男友出國，但警方昨找到王女男友，確認男友人在台灣，沒和王女出國。警方查詢王女閨密葉男去向，發現葉男和王女一起搭機出國，因同時失聯，葉的家人已向屏東警方報案。

緬甸 泰國

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