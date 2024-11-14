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涉吸毒還要賣同袍 軍警都淪陷 毒品藏在派出所

記者李宗祐、巫鴻瑋／台北14日電
喪屍煙彈毒品氾濫 製表／李奕昕
喪屍煙彈毒品氾濫 製表／李奕昕

「喪屍煙彈」氾濫，連軍警都淪陷。嘉義市陳姓員警涉吸食喪屍煙彈，毒品還藏在派出所抽屜內，法院裁定羈押禁見，市警局火速免職。陸軍曹姓義務役士兵收假時企圖夾帶50顆喪屍煙彈入營被攔截，疑要販售同袍，檢方正擴大追查。

陳姓警員任職嘉義市警一分局，最近勤務異常、體重驟減、精神委靡、臉部疑有施用毒品所致痘瘡，被警方自檢查出涉嫌施用毒品、轉讓偽藥，報檢方指揮搜索，在住處、車內及派出所抽屜搜出含依托咪酯「喪屍煙彈」30顆。

檢警查出陳與女毒犯過從甚密，曾用警車接送女毒犯及其小孩，另涉誘使女毒犯強制性交，涉犯公務員假借職務上機會犯詐欺得利、詐欺取財、以藥劑方式犯強制性交、轉讓偽藥等罪，向法院聲押禁見獲准。

陸軍步兵第109旅一年期義務役曹姓士兵，剛下部隊到湖口營區北測中心受訓，10日收假在營區大門安檢時，背包被搜出50顆喪屍煙彈和電子煙器。

新竹地檢署指揮警、憲兵隊隔天搜索曹住處，又查獲手機、煙彈彈殼、分裝袋和近72萬元現金等物，研判曹涉嫌販售給軍中人士，來源和銷售對象待查，有串證、滅證之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見，但法官裁定責付部隊長官，限制出境、出海。

毒品 詐欺

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