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警破偷拍群組863人受害 狼師自製針孔拍9年 求刑15年

記者曾健祐／台中13日電
陳姓補教老師涉以自製寶特瓶微型攝影機偷拍女學生洗澡，針孔位置（紅圈處）十分隱密。(記者曾健祐／翻攝)
陳姓補教老師涉以自製寶特瓶微型攝影機偷拍女學生洗澡，針孔位置（紅圈處）十分隱密。(記者曾健祐／翻攝)

台中地檢署偵破創意私房、SCP及OAT等非法兒少性影像網站，查出黃姓男子5人在小吃店、公園女廁裝針孔偷拍，陳姓補教老師自製寶特瓶微型攝影機，9年來在民宿廁所、自家浴室竊錄班上女童，昨依兒童及少年性剝削條例起訴6人。

檢方清查全台共863名成年、未成年男女受害；6人中並以陳男利用身為教師機會，長期對學生、女同事偷拍，罔顧家長、學生及同僚間信任，更愧對自己「教師」身分，惡性重大，具體求刑15年。

台中地檢署去年破獲社群Telegram上「SCP」群組，有會員另起爐灶，再組成「OAT」群組，其中32歲黃姓男子，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機，朝馬桶偷拍女顧客，4年多有236人受害。

25歲廖姓男子2022年起，在新北中和某公園用手機偷拍女子如廁，又四處搜集、上傳偷拍影片，造成419人受害；24歲張姓男大生在台中某桌遊店廁所內架設微型攝影機，短短1個月偷拍100人，25歲李姓工程師將交換所得77名女子性影像上傳TG群組。

統計黃、廖、張及李等4人，前後將偷拍、交換性影像上傳SCP、OAT等網站及群組，共獲利73萬多元；廖、張為了隱匿不法所得，再找江姓男子提供冷錢包洗錢。

檢方也查出，台北40歲陳姓補教老師是創意私房會員，2015年起多次在教室、茶水間撫摸班上女童、少女胸部，還拿手機偷拍，另假借向女同事介紹類似電療儀器的豐胸產品，趁對方在倉庫試用時架針孔偷拍。

陳另擔任某國小代課老師，帶學生到宜蘭、台中旅遊時，在民宿廁所內架針孔偷拍，還三度約學生爬山，回程到自己汐止住家洗澡，浴室內放自製寶特瓶、芳香劑造型針孔，偷拍30人。

檢方7月發動多波搜索，查扣手機、電腦、硬碟及微型攝影機等犯罪工具，及大量兒少性影像畫面；6人均坦承犯行，經60多名被害人指證，偵結依兒少性剝削等數罪起訴。

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