情侶報復用這招 378人次遭誣告疲於奔命 南檢起訴

台南市一對陳姓情侶，為報復與他們有債務或糾紛的人，竟然涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件，案經台南地檢署偵查終結，依誣告等罪嫌起訴兩人。（本報資料照片）

台南市一對陳姓情侶為報復與他們有債務或糾紛的人，竟然涉嫌假冒債權人或他人名義 ，向全台19個地檢署誣告378人次及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件，案經台南地檢署偵查近四個月，昨天偵結依誣告等罪嫌起訴兩人。檢察官並以兩人濫用有限司法資源，使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，兩人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

南檢指出，此緣起於福建連江地檢署主任檢察官受理陳姓男子（42歲）和他同姓女友（33歲）今年7月提出的告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告情事，進一步查出二人還以相同手法，向全台各地19個地檢署冒名申告。案經向高檢署陳報後，7月12日舉行專案會議，協調各地檢署調查相關案件，協助分配各地檢署訊問轄區內被冒名申告的被害人後，再提供彙整資料給南檢參考。

檢方指控，陳姓情侶於2023年、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀方式，向全國各地檢署提告詐欺 、妨害自由或妨害性自主等罪共 146 案，導致共378 人次遭誣告，因認兩人涉犯誣告、偽造印章、印文、行使偽造私文書、行使偽造準私文書、詐欺取財及違反個人資料保護法、律師法無律師執照，意圖營利而辦理訴訟事件等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官審酌，兩人與他人發生債務糾紛等細故，不思以合法方式溝通，無視法律規定，偽造債權契約濫行反覆聲請支付命令，對法院施用詐術，相對人如不察，即可以極低代價獲得高額支付命令執行名義財產上利益，且相對人縱使欲救濟，也將耗費極大成本及訴訟資源；另兩人大量偽造證據、告訴狀，向全國各地檢署誣告，濫用司法資源。

南檢指出，陳姓情侶迄今仍被羈押，無律師身分卻用律師名義具狀；誣告被害人妨害性自主造成被誣告者遭婦幼警察調查，還偽造法院書記官印章，並使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，行徑至為惡劣，被告兩人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。