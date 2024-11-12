檢方破性影像偷拍群組 863人受害 逮變態補教師

台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，7月大搜索帶回449人列被告。（本報資料照片）

台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，7月大搜索帶回449人列被告，除查出黃姓管理員等六人在中部小吃店、桌遊店廁所偷拍，另陳姓補習班老師利用教職偷拍未成年女學生，釀全台863人受害，包括20名少女及女童。

中檢表示，檢察官陳祥薇指揮中檢重案支援中心檢察事務官、警方等，查獲社群Telegram上的「SCP」、「OAT」群組上架販售性影像，今年7月發動搜索查扣密錄器等犯罪工具，將黃姓、廖姓管理員向法院聲押獲准。

檢方也查出，陳姓補習班老師涉嫌偷拍學生，同月再對陳搜索查扣寶特瓶、芳香劑造型偽裝的密錄器等犯罪工具，也將陳男聲押獲准。

檢方說，經追查「SCP」、「OAT」群組案件，黃姓管理員等人2023年起在南投、台中等地的小吃店、桌遊店私自架設微型攝影機偷拍，釀受害人遍布全台，清查被害人數達833人，其中包含未成年人20人。

另陳姓補習班老師則是「創意私房」社群的買家，他涉嫌自2015年起就利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14歲的少女，且在補習班廁所私設秘錄器偷拍未成年學生、女同事的性影像。

檢方還查出，陳甚至將影像重製及以電腦合成不實性影像無償對外散布，清查被害人數達30人，包括含未成年人25人。

檢方偵結認定，黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓等五人，共涉犯組織、製造、散布竊錄身體隱私部位影片、竊錄性影像、意圖營利散布性影像、意圖營利製造兒少性影像、意圖營利散布兒少性影像及洗錢等罪嫌。

陳姓補習班老師涉犯對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像，及製造、散布不實性影像，還有製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像，散布兒少性影像等罪嫌。

檢方統計兩案犯罪所得一共73萬6591元台幣（約2.27萬美元），兩案被害人高達863人。