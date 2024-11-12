我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

檢方破性影像偷拍群組 863人受害 逮變態補教師

記者曾健祐／台中12日電
台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，7月大搜索帶回449人列被告。（本報資料照片）
台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，7月大搜索帶回449人列被告。（本報資料照片）

台中地檢署檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，7月大搜索帶回449人列被告，除查出黃姓管理員等六人在中部小吃店、桌遊店廁所偷拍，另陳姓補習班老師利用教職偷拍未成年女學生，釀全台863人受害，包括20名少女及女童。

中檢表示，檢察官陳祥薇指揮中檢重案支援中心檢察事務官、警方等，查獲社群Telegram上的「SCP」、「OAT」群組上架販售性影像，今年7月發動搜索查扣密錄器等犯罪工具，將黃姓、廖姓管理員向法院聲押獲准。

檢方也查出，陳姓補習班老師涉嫌偷拍學生，同月再對陳搜索查扣寶特瓶、芳香劑造型偽裝的密錄器等犯罪工具，也將陳男聲押獲准。

檢方說，經追查「SCP」、「OAT」群組案件，黃姓管理員等人2023年起在南投、台中等地的小吃店、桌遊店私自架設微型攝影機偷拍，釀受害人遍布全台，清查被害人數達833人，其中包含未成年人20人。

另陳姓補習班老師則是「創意私房」社群的買家，他涉嫌自2015年起就利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14歲的少女，且在補習班廁所私設秘錄器偷拍未成年學生、女同事的性影像。

檢方還查出，陳甚至將影像重製及以電腦合成不實性影像無償對外散布，清查被害人數達30人，包括含未成年人25人。

檢方偵結認定，黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓等五人，共涉犯組織、製造、散布竊錄身體隱私部位影片、竊錄性影像、意圖營利散布性影像、意圖營利製造兒少性影像、意圖營利散布兒少性影像及洗錢等罪嫌。

陳姓補習班老師涉犯對於未滿14歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像，及製造、散布不實性影像，還有製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像，散布兒少性影像等罪嫌。

檢方統計兩案犯罪所得一共73萬6591元台幣（約2.27萬美元），兩案被害人高達863人。

上一則

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室中的動作 我驚呆了

下一則

孫中山誕辰 洪秀柱：五權憲法是中華民國政府施政依據

延伸閱讀

廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓
15歲少女打手遊遇狼 鹽酥雞老闆性侵偷拍判刑7年10月

15歲少女打手遊遇狼 鹽酥雞老闆性侵偷拍判刑7年10月
國小班導用手機偷拍女童私密處 判刑5月、縣府解聘

國小班導用手機偷拍女童私密處 判刑5月、縣府解聘
創意私房偷拍犯 入獄前狂拍A片 超商男2審判12年

創意私房偷拍犯 入獄前狂拍A片 超商男2審判12年

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
圖為2019年6月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

川普1舉動恐重擊中國經濟 她指不等於傷習近平、綠營該憂怎對抗疑美論

2024-11-07 06:12

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲