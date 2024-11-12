勞動部員工輕生 分署長被控霸凌 還扯通靈人說死者走得安詳

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員11月4日陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。（本報資料照片）

勞動部勞動力發展署北分署資訊室吳姓資訊分析師，本月4日疑在辦公室輕生；新北市議員李宇翔昨指控分署長謝宜容霸凌、當土皇帝，還公布音檔指事發當天謝下封口令，稱透過通靈人轉述死者感謝北分署給他很多的愛，非常離譜，應立刻拔官。

勞動部昨表示，已邀集專家及員工代表組成調查小組，今天起進行相關人員訪談，會儘速公布調查結果。

年約40歲吳姓資訊分析師11月4日在辦公室被發現身亡；社群平台最近出現疑似北分署同事發文，指吳男原有機會調走，同事慰留才留下，單位長官常有離譜要求，不時情緒性破口大罵。吳男離世後，長官約大家談話，以為要安慰同事，卻是要求大家噤聲。

民進黨 籍新北市議員李宇翔昨披露事發當天謝宜容找員工談話音檔，音檔中謝語帶哽咽說，吳男輕生對她及同事是很大傷痛，第一時間都在協助家屬；筆錄中吳男包包中發現兩封遺書，一封給父母，一封給北分署，並說家屬唯一要求，是低調處理。

音檔中謝稱葬儀社有位通靈者跟吳男對話，吳請通靈人轉達感謝父母，感謝北分署給他很多的愛。謝並說「我不允許大家在外說嘴什麼職場霸凌，這不是事實」，要求不准內部討論。

李說吳男輕生是有冤屈，謝卻稱通靈人轉達吳走得很安詳、北分署給他很多愛，實在荒謬。他認為不適任官員應立刻拔官。

勞動部說，謝宜容已請假靜候調查，職務由勞動力發展署主任秘書施淑惠暫代。

謝宜容據傳是勞動部前部長許銘春擢拔，也是勞發署長蔡孟良愛將，原是部長室專委，跳過分署組長歷練，去年2月高升分署長。