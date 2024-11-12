台中大學生夜赴「鬧鬼」樂園探險 驚見女屍嚇壞報警

台中北屯大坑卡多里樂園已廢棄，11日凌晨有大學生發現有女子陳屍在園區內。（圖／民眾提供）

台中市北屯區「卡多里樂園」是電影紅衣小女孩取景地點，也是網路盛傳「鬧鬼」的打卡聖地，昨天凌晨有四名大學生前往該處探險，卻意外發現一名年約40多歲的女子陳屍該處，嚇壞大學生，女子身旁散落藥袋、藥物，檢警報請檢察官相驗釐清死因。

經查，就讀台中市某私立大學的四名大學生，有男有女，昨天凌晨2時許前往「卡多里樂園」試膽，未料卻在園區內其中一個廢棄房間內，發現一名女子倒臥該處，當場把大學生嚇壞，趕緊報警。

警方獲報到場調查，倒臥在地面的女子身形瘦弱，身旁散落精神疾病相關的藥物、藥袋，身上無明顯外傷，有攜帶相關證件。

警方聯絡家屬得知，死亡的林姓女子42歲，疑與丈夫離婚後，精神狀況不佳，有就醫紀錄，鮮少與家人聯繫，最近一次聯繫是在兩個多星期前。警方報請檢察官、法醫相驗，釐清死因，家屬對於女子死因，沒有特別意見。

位於北屯大坑的「卡多里樂園」過去是台中第一個擁有大型機械遊樂設施的樂園，也是不少老台中人的回憶，但後續應經營問題、市場競爭，以及九二一地震 而沒落，但後來變成網友口中的「鬧鬼」打卡景點，也是知名鬼片「紅衣小女孩」取景拍攝地點。