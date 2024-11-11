繳不起罰鍰 失聯移工到案被拒再失聯 成台灣治安隱憂

滯台罰鍰提高 失聯移工續增 製表／政治中心

今年上半年，基隆某派出所警方帶著六名失聯移工到移民 署基隆專勤隊投案，驚覺其中三人已在桃園「自首」，卻因繳不起5萬元(台幣，以下同)罰鍰、又無法被收容，遭桃園專勤隊「退貨」後轉向基隆，最後因為二度被退，再度失聯。

台灣失聯移工數量不斷攀升，「一邊遭退貨、一邊危及治安」情形，正在全台上演。

本報系聯合報日前報導失聯移工收容爆量，形成「移工犯罪圈」衍生治安隱憂。進一步追蹤發現，關鍵原因是移民署修正入出國及移民法並於今年3月上路，逾期停留或居留者的行政罰鍰，從原本2000元到1萬元(約62到310美元)，提高五倍為1萬元至5萬元(約310到1550美元)。許多移工繳不起罰鍰、加上遣返 程序冗長，導致專勤隊人仰馬翻卻事倍功半。

一名移民署官員說明，過去失聯移工自行到案，準備1萬元罰鍰、近萬元機票 ，可以迅速遣返；但罰鍰提升到5萬元之後，失聯移工自行投案若繳不出罰金，因不能收容，必須請離後催繳，再不繳交才能註銷自行投案條件，待該移工再次到案，才能以「查處」名義收容。

在臨時收容所多日後，移民署必須先派人戒護至台北、宜蘭、南投和高雄四所大型收容所，大型收容所再窮盡一切方式進行催繳，再不繳才會依行政罰法建議免罰5萬元；對於繳不出機票費用者，則以就業安定基金協助支付，也讓失聯移工「等著被查處」常態化。

該官員指出，由於自行到案不用收容，過去每年約有8000人到1萬2000人自行到案，可迅速離境，收容所與專勤隊人力還可應付；但如今失聯移工「等著被查處」已經常態化，不僅大型收容所時常處於「滿水位」狀態，威脅收容安全，臨時收容所也經常爆量收容，遣返程序少說也要三周。

移民署統計，去年1到9月總查處人數為2萬994人，今年下滑到1萬6947人；其中，自行到案人數大幅降低，若從3月修法提高罰鍰計算，3到9月自行到案人數，從去年7775人銳減到今年2593人。