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42歲北捷揮刀女 自稱幻聽遭收押 奪刀警搭捷運終身免費

台灣新聞組／台北10日電
台北捷運板南線8日晚發生持刀攻擊事件，受傷高中生運用學校教的自衛術抓住嫌犯的手，防止傷及他人，雙北捷運也加強見警率，防患未然。(記者林俊良／攝影)
台北捷運板南線8日晚發生持刀攻擊事件，受傷高中生運用學校教的自衛術抓住嫌犯的手，防止傷及他人，雙北捷運也加強見警率，防患未然。(記者林俊良／攝影)

鄭捷殺人事件十年後，台北捷運再傳持刀傷人案。就讀成功高中二年級的鄭姓男學生，前晚搭乘捷運板南線回家時，在車廂內突遭王姓女子持美工刀劃傷左臉，鄭男當下先抓住王女的手，讓她沒辦法繼續攻擊其他人，北市警局防治科警務正薛先得與多名旅客合力上前奪刀，才未讓事態更嚴重。

據了解，王女（42歲）落網後自稱有幻聽，因途中感覺被跟蹤，懷疑鄭男（16歲）說她壞話，一時氣憤才會持刀揮舞防衛，詢後依殺人未遂罪移送新北地檢署，檢察官昨晚九時訊問後，認王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

王女是南部某國立大學中文碩士，一人獨居板橋，近年在新北市樹林區一間3C電商擔任理貨員，工作11個月後，轉至新莊區一間生技公司，任職兩個多月前天離職，到台北市逛街，從捷運善導寺站上車，搭板南線欲回板橋住處。

台北捷運公司前晚10時14分獲報，指板南線由江子翠站往亞東醫院方向列車，第四節車廂有人持刀逞凶，行控中心立即通知警方及救護人員趕抵新埔站，鄭男左臉頰傷口長達8公分、左頸部及耳朵等處有刀傷送醫縫卅幾針，王女被依現行犯逮捕。

薛先得說，當時車廂內突然出現騷動，見很多乘客不斷快步倉惶走避，隨後聽到有人高喊「前面有人拿刀」。薛連忙走過去，見鄭男抓住王女持美工刀的右手，但都無人敢上前協助，他立即衝上前把刀奪下，同時有二名熱心民眾上前幫忙，將王女擠壓在車門邊，等列車停靠新埔站，聯手將王女推出車廂，在月台的捷運李姓保全及民俗療法李姓醫師也加入壓制。

台北市長蔣萬安昨探視過鄭男及其家人，感謝第一時間處變不驚，對他的機警、勇敢表現，表達最高感謝及敬意。校方透露，鄭男是透過全民國防教育課程，學習面臨攻擊事件的應變方式，雖學以致用，仍非常不捨。

新北市長侯友宜昨凌晨前往派出所感謝薛先得，薛見侯高喊「大隊長」，原來他曾是侯友宜擔任台北市刑大大隊長的隊員。薛強調，僅是做好警察本分，維持治安是職責所在。

蔣萬安表示，會請北捷給薛先得終身免費搭乘捷運，北捷指出，會提供當時協助的二名旅客10年、一名旅客4年免費搭乘優惠。

捷運 侯友宜 電商

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