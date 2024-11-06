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有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

記者翁至成／台北報導
一名有性犯罪前科的美籍人士上月入境台，移民署正積極追查他下落。（記者翁至成／翻攝）
一名有性犯罪前科的美籍人士上月入境台，移民署正積極追查他下落。（記者翁至成／翻攝）

一名有性犯罪前科的美籍人士上月入境來台，移民署接獲美國在台協會通知得知此事，發函警政署、外交部、勞動部和教育部，提醒留意，同時成立專案小組追查，但至今下落不明。據了解，此案目前由移民署桃園市專勤隊主責，有掌握他最近出沒地點在雙北市，持續清查最新動向。

由於該名美籍人士涉犯未成年性犯罪，函文被上傳網路社群，搞得台灣家長人心惶惶；根據資料指出，Levi Forrest Wallace 身高6呎3寸（約190公分）、215磅（約97公斤），2001年曾涉犯美國俄勒岡州刑法對未成年人進行性猥褻，被判處有期徒刑90日，緩刑2年，還曾在2010年犯下公開猥褻罪；今年10月2日清晨搭機入境台灣。

移民署指出，該外籍人士入境後才收到美國在台協會通知，他23年前有緩刑紀錄，現未遭外國政府通緝，為維護台利益及民眾安全，已成立專案小組追查，如經查獲將依入出國及移民法相關規定強制驅逐出國，並於其出境後管制再入境。

據了解，Wallace是以觀光簽證來台，在台最長可停留時間為90日，他登記入住地點是桃園機場周邊某商旅，移民署桃園市專勤隊派員至旅館查訪未果，但有掌握是搭車前往新北市、台北市；移民署同步積極向美方等相關機關協調後續。

移民 觀光 簽證

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