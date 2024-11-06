美籍兒少猥褻犯入台 移民署示警 查獲即強制驅逐

一名有性犯罪前科的美籍人士日前入境來台，移民 署接獲美國在台協會通知得知此事，緊急發函警政署、外交部、勞動部和教育部 ，提醒留意；移民署並已成立專案小組追查，一經查獲立即依入出國及移民法強制驅逐，並管制入境。

網路昨曝光一封移民署發函給教育部的公文，內容指出，有性犯罪前科的美籍人士Levi Forrest Wallace在台活動，為了避免停留期間危害台灣利益，若查獲或知悉，請立刻通知。

移民署昨證實此事，指該外籍人士入境後，才收到美國在台協會通知，Wallace曾在23年前有緩刑紀錄，現並未遭外國政府通緝，為維護台灣利益及民眾安全，獲悉後立即採取行動；因涉外國政府情資及個資，用密件通知相關機關留意及協尋，防止該美籍人士在台取得工作及居留許可。

該函文指出，美國籍男子Levi Forrest Wallace為1981年5月出生，於2001年涉犯美國俄勒岡州 刑法對未成年人進行性猥褻，被判處有期徒刑90日，緩刑2年；今年10月2日清晨搭機入境台灣。

移民署強調，已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依入出國及移民法相關規定強制驅逐出國，並於其出境後管制再入境，以保障民眾及社會安全。

根據函文內容，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室通知，一併發函給警政署、外交部、勞動部、教育部。