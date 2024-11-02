我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

創意私房偷拍犯 入獄前狂拍A片 超商男2審判12年

記者王宏舜／台北2日電

檢警偵辦「創意私房」偷拍案，查獲老師、警察涉案，其中超商店員陳宗駿邀約數名女子、少女性交易，以「個人收藏」話術誘錄影或偷拍，再上傳「創意私房」雲端空間。2019年5月陳因犯圖利使未成年人性交等三罪，遭判3年10月徒刑定讞，入獄前卻瘋狂拍攝牟利，台灣高等法院昨天(1日)依以詐術使少年被拍攝性影像罪，判處12年徒刑。

陳宗駿一審原被依個資保護法等罪重判17年徒刑，不過高院認為，台北地院誤以數罪併罰論罪，撤銷改論以一罪，刑度變輕。陳另犯與14歲以上未滿16歲之人為有對價性交罪二罪，各處4月徒刑，得易服社會勞動，未扣案犯罪所得台幣92萬餘元(約2.8萬美元)沒收，此部分上訴遭駁回。

2019年6月，陳宗駿服刑前在「創意私房」申設帳號，透過交友網站、包養網站及應召站傳送性交易訊息，蒐集少年、成年人的個資，透過聊天方式取得她們的生活照。陳之後邀約數名女子性交易，謊稱「僅為個人收藏」、「保證不外流」，攝錄性交過程。

在攝得性影片後，陳宗駿與「創意私房」的版主「老馬」、國小老師林清安合作，將裸露的猥褻、性交影片、個資及描述等文上傳雲端，經審核並議價後，交人接洽、賣斷。

陳宗駿辯稱無法判斷對方年紀，不過卻在帖文強調「可能真的太嫩了」、「嫩妹春光」，顯示不在意性交對象的年紀。高院認為，陳坦承客觀事實卻否認犯罪，且先犯兒少性交易條例後再犯本案，動機與目的和手段惡劣，帖文數量、被害人數及犯罪所得皆巨、未悔過，不利量刑。

2013年林清安還是國小老師時，即與偷拍論壇接觸，高院昨依違反個資法判處林6年3月徒刑。高院認為，林與其他被告經營色情網站或販賣、竊錄，長達數年，影像上傳網路無法收回，「並非一時失慮」誤觸法網，不符合刑法「情堪憫恕」條款。

高院 雲端 超商

上一則

台國安會秘書長：中將台海內政化軍演 是法律戰行動化

下一則

菲律賓綠電輸台？ 郭智輝：每度若超過4元就不買

延伸閱讀

網軍汙衊害駐大阪處長自縊 侮辱職務罪違憲 楊蕙如案高院頭大

網軍汙衊害駐大阪處長自縊 侮辱職務罪違憲 楊蕙如案高院頭大
王宏軒吸毒入獄改邪歸正 苦學美髮參加比賽奪冠

王宏軒吸毒入獄改邪歸正 苦學美髮參加比賽奪冠
領英違反歐盟個資規定 遭愛爾蘭開罰3.3億元

領英違反歐盟個資規定 遭愛爾蘭開罰3.3億元
北市幼兒園狼師已重判28年 再爆性侵39童 另偷拍306人

北市幼兒園狼師已重判28年 再爆性侵39童 另偷拍306人

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了