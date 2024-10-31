無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照 罰鍰提高到3.6萬

無照駕駛肇事事件頻傳，交通部擬修法加重無照駕駛罰則，致人重傷或死亡終身不得考領駕照。圖為北市日前發生少年無照駕駛肇事，釀3死2傷悲劇。(圖／讀者提供)

台灣近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行2萬4000元，提高至3萬6000元、車輛當場移置保管，致人重傷或死亡終身不得考領駕照 ，最快11月送至行政院核定。

不過交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，重罰只是治標，應從根本上去防治，像是未成年無照駕駛，家長或監護人也應加重處罰。現行只需上道安講習根本不痛不癢，若沒有從最能管理駕駛人的監護人做有效防治，未來還是會發生類似事件，無照者還是會繼續心存僥倖上路。

今年2月，彰化縣伸港鄉發生陳姓小姊妹遭74歲無照蕭姓老翁開車撞上，姊妹倆先後離世；台北市近期則發生未成年少年無照駕駛撞進臭豆腐攤，釀3死2傷；台中市近日也發生無照男子開著家人租來的BＭＷ撞上行人，引發外界批評無照駕駛罰則過輕。

根據交通部統計，台灣每年30、40萬件交通事故中，大約有5萬件為無照駕駛，平均每年造成600多人死亡、6萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的六倍。

交通部長陳世凱表示，台灣近日無照駕駛在社會引起討論，大家深惡痛絕，交通部去年已有提出修法加重罰則，但明顯效果不夠好，今年希望再加重，修法後也要求同步移置車輛至保管處所，希望11月底前在交通部完成法制作業，並送到行政院。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，此次研議加重無照駕駛罰則，涵蓋機車及汽車，駕駛人罰鍰上限從2萬4000元提升至3萬6000元，吊扣牌照從1個月提高至3個月，5年內累犯兩次，吊扣牌照提高至6個月，5年內累犯3次以上者，提高至1年。

林福山表示，一旦無照駕駛，車輛當場移置保管、吊扣期滿始得領回車輛。致人重傷或死亡，從現行禁考四年，提高至終身不得考領。

他也說，若致人死亡者經過12年、致人重傷者經10年完全沒有騎開車，仍可考照，但今天起高風險駕駛管理上路，若致人重傷、死亡者要恢復考照，每次只發一年駕照，觀察期六年。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，在執法密度不夠的情況下，對於無照駕駛提高罰則未必有用，建議除了提高罰則以外，也應該要加強教育，或比照日本 ，用年齡分級方式，對車種、速度做出限制。

交通部昨也公布8月的道路安全數據，總計245死，較去年同期增加45人，增幅為今年單月新高，其中機車、高齡者、行人及兒少死亡均增加。

陳世凱表示，8月數字確實提升，主因是去年8月剛好是全年死亡數最低。路政及道安司長黃運貴指出，已將機車及高齡者列為防制重點。