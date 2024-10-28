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軍法冤囚2年等26年才獲清白 每日獲最高5000元補償

記者張議晨／高雄28日電
王瑞豐（中）平凡後每日獲最高5000元台幣刑事補償。（本報資料照片）
王瑞豐（中）平凡後每日獲最高5000元台幣刑事補償。（本報資料照片）

男子王瑞豐26年前被控和陳姓男子騎車搶劫，陳男被判無罪確定，王則被軍事法院判刑5年確定。王聲請釋憲後，憲法法庭准予他再審，今年3月21日獲判無罪，王瑞豐因此案包含羈押、服刑共804天，他聲請刑事補償，高雄高分院判國家應補償402萬元台幣。

1997年5月18日，王瑞豐被控和陳男騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女黑色皮包，得手後加速逃逸。警方當晚10點多循線查獲王，將他移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

該部初審判王6年3月徒刑，王聲請覆判，海岸巡防司令部撤銷發回更審，後來因軍事審判法於1999年修正，由國防部南部地方軍事法院審理。

王後來被依共同搶奪財物罪判刑5年，上訴國防部高等軍事法院高雄分院雖撤銷改判，但仍判刑5年；王再上訴高雄高分院，高雄高分院以上訴不合程式駁回定讞，在國軍監獄服刑2年多，經聲請假釋才出獄。

至於陳男，因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但上訴後，法院勘驗人證、物證，認為證據不足，判陳男無罪確定，形成同一犯行，王瑞豐有罪，陳男無罪。

王瑞豐認為，同一個事實，軍事法院判他有罪確定，和陳男受普通法院無罪判決相比，他僅能就軍事法院判決「違背法令」部分上訴，卻不能就事實認定錯誤部分上訴，主張軍事審判法規定違憲，去年聲請釋憲。

去年6月憲法法庭宣判後認為軍事審判法並未違憲，但准予王瑞豐提起再審，去年10月高雄高分院依據據憲法法庭判決，明示王瑞豐具超法規再審事由，裁定准予再審，經審理後，合議庭認為全案只有被害人單一指述，欠缺其他補強證據，判王瑞豐無罪。

王瑞豐案發時為軍人，當時被羈押44天，有罪判決確定後，2002年9月18日進入南部軍事看守所、南部軍監服刑，直到2004年10月15日才假釋出監，包含羈押、服刑共804天自由受限。

他獲判無罪確定後聲請刑事補償，合議庭考量他被控涉案時才20歲，在身強力壯正值追求無限可能未來之年紀，遭拘束人身自由，對其將來人生規畫備受衝擊，給予他每日最高5000元台幣補償，合計國家應補償王瑞豐共402萬元。

國防部 監獄

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