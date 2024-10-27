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台灣歌手赴泰遭囚詐團園區 業績差就被電擊

記者游振昇／台中27日電
台中商演歌手陳康岳上月赴泰國失蹤，目前疑遭拘禁在泰緬邊境的詐團園區，警政署及外交部已協助營救。(圖／民眾提供)
台中商演歌手陳康岳上月赴泰國失蹤，目前疑遭拘禁在泰緬邊境的詐團園區，警政署及外交部已協助營救。(圖／民眾提供)

台中商演歌手陳康岳上月赴泰國後失蹤，家屬急報案哭求助，陳男目前疑遭拘禁在泰緬邊境的詐團園區，人雖平安，但不自由，詐騙業績沒達標就會被電擊毆打；警方指出，當事人是自行出境，已通報警政署及外交部協助進行營救。

陳康岳被稱為「小翁立友」，友人王元兆說，陳男疑受台灣朋友誘騙，要他到泰國幫忙帶回限量版黃金佛牌，對方幫出機票錢，但一到泰國就和另外兩人被車載到泰緬邊境，後來才知自己被拘禁在詐團園區、行動被控制，飲食很差，被限制自由在電信機房，行騙歐美人士。

據轉述，陳康岳說現在能吃到一顆水煮蛋就很幸福，但業績未達標會被電擊毆打，王元兆曾試圖詢問是否需要家人支付贖金，才能平安回來？但陳男未回應。

王元兆表示，出賣陳康岳的台灣人，只要誘騙台灣人到泰國後交給詐團，每人可獲得6至8萬元台幣不等酬勞，現在要贖回陳男，可能要200萬元(約6.2萬美元)以上；王元兆強調，陳男沒有主動加入詐團，是受誘騙被拘禁。

據可靠線索，陳康岳朋友目前暫時平安，同時被拘禁還有五名台灣人，消息指出，被誘騙遭拘禁的台灣人越來越多，陳男擔心自己和台灣同胞安全，很著急卻不知所措。

台中市豐原警分局表示，上月14日接獲家屬報案後，立即成立專案小組，第一時間確認行蹤及有無涉及暴力脅迫出境等不法情事。

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