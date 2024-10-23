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連勝文不滿被標「跪著舔中、樂在其中」 提告求償又吞敗

記者王宏舜／台北即時報導
國民黨副主席連勝文不滿羅姓網友在臉書發文「跪著舔中」並標註他，提告求償50萬元並要求移除貼文，但一、二審連敗。(聯合報系資料照)
國民黨副主席連勝文不滿羅姓網友在臉書發文「跪著舔中」並標註他，提告求償50萬元並要求移除貼文，但一、二審連敗。(聯合報系資料照)

國民黨副主席連勝文不滿羅姓網友在臉書發文「跪著舔中」並標註他，連認為內容與事實不符、侵害名譽，提告求償50萬元並要求移除貼文。台北地方法院認為羅評論的事可受公評，判連敗訴，台灣高等法院今駁回連上訴。

連勝文表示，羅2023年2月12日在臉書寫下「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的作不來，你更是樂在其中」並標記他；目前兩岸關係緊張，在全世界反中共獨裁的浪潮下，人民大多均反對中共政權，羅在臉書標記他稱「跪著舔中」，使社會大眾認為他將毫無底線去投降中共，具有嘲笑、羞辱、諷刺之意，貶損他的評價。

連說，身為國民黨副主席，一言一行都代表國民黨，與中國有關的言論，更會被放大檢視，若縱容羅在網路上胡亂批評，網路傳遞快速、無遠弗屆，將使他的名譽受到嚴重侵害，因此要求羅賠償50萬元(台幣，下同，約1.6萬美元)精神慰撫金且移除貼文、刊登判決全文。

羅說，連勝文點評國民黨副主席夏立言和中共中央政治局常委王滬寧會面，並稱「『苦差事』國民黨不做誰來做」，他只是針對這件事情發表看法。他指連勝文身兼「台灣一帶一路經貿促進協會」顧問，也曾陪同父親連戰會晤中共總書記胡錦濤、習近平，成為唯一一個見過兩任中共最高領導人的國民黨新生代，顯見連家和對岸交流頻繁，而國民黨也曾公開發表前總統蔡英文和民進黨民代「親中舔共」，可見兩岸議題藍綠互相攻擊為常態。

羅認為連勝文身為國民黨副主席，而他只是一般受薪階級的小市民，無權無勢，他針對兩岸公共事務新聞發表個人評論，認為國民黨和連勝文「跪著舔中」，事出有因，也是可受公評之事，並非恣意辱罵，言論自由應受保障。

台北地院認為政黨或政治人物與對岸交流，屬可受公評的公共事務，對公共事務發表言論，應給予最大程度言論自由保障；羅對於連勝文的意見發表評論，縱使言論用語較粗鄙，也難認違法。高院審理後，認為一審認事用法無違誤，駁回連勝文上訴。

刑事部分，連勝文曾向新竹地檢署控告羅加重誹謗，但竹檢處分不起訴，連聲請再議，台灣高等檢察署駁回。

國民黨 連勝文 中共

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