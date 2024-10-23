我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

北市幼兒園狼師已重判28年 再爆性侵39童 另偷拍306人

記者蔣永佑／台北23日電
幼兒園教保員毛畯珅涉性侵6幼童，又被查出涉嫌對39名幼童強制性交、猥褻，並拍下過程性影像，遭檢方再度起訴。(本報資料照片)
幼兒園教保員毛畯珅涉性侵6幼童，又被查出涉嫌對39名幼童強制性交、猥褻，並拍下過程性影像，遭檢方再度起訴。(本報資料照片)

台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅涉性侵、猥褻6幼童遭重判，台北地檢署查出他另涉對39名幼童強制性交、猥褻並拍攝性影像，還利用監視器軟體下載幼童更衣影像收藏，昨依加重強制性交、猥褻及兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等罪再度起訴。

檢察官指出，兒童及少年性剝削防制條例自1995年施行以來，實務上未曾出現觸法情節重於本案之幼童性剝削案例；毛男身為教保員，卻利用幼童善意及信任，佯作親暱暗施魔爪，致令童真折翼，家長重創，「建請法院量處最重之刑罰，以正國法，安定民心，並稍慰被害家庭之創口於萬一」。

毛男2021年退伍後，在母親經營的幼兒園擔任教保員，兼任托嬰中心托育員，涉嫌從2022年7月起1年間，對6名幼童性侵11次、猥褻207次，並6度拍攝性影像。台北地方法院今年8月依加重強制性交及猥褻等共224罪，判處他累積刑期1252年6月，定執行刑為28年。

檢警當時查扣毛男手機、電腦、隨身碟、記憶卡、行動硬碟及內接硬碟，數位還原後查出他另涉嫌於2021年10月至去年7月間，在幼兒園內強制性交或猥褻39名幼童；2022年9月起，另使用手機登入園內監視器軟體，擅自下載幼童在教室更衣時影像，轉存至個人電子設備。

毛男還涉嫌自去年2月起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所，以手機或針孔攝影機，隨機挑選306名幼童或少女偷拍性影像；及利用個人手機或電腦，透過Telegram等通訊軟體下載、接收身分不詳兒童或少年的性影像照片和影片，檢方一併起訴。上述性影像經查尚無外流情形。

福利

上一則

黑白集／俞大㵢扮黑熊 裡外不是人

下一則

北京鼎泰豐經營權易主 前董座控設局

延伸閱讀

曾遭令計劃妻子性侵？芮成鋼回來了 首度否認是官夫人「公共情夫」

曾遭令計劃妻子性侵？芮成鋼回來了 首度否認是官夫人「公共情夫」
南韓美女直播主自爆遭性侵 狂粉埋伏13小時闖屋突擊

南韓美女直播主自爆遭性侵 狂粉埋伏13小時闖屋突擊
陜西一初中老師涉暴力性侵女學生 教體局：人已被抓

陜西一初中老師涉暴力性侵女學生 教體局：人已被抓
柯文哲幕僚「橘子」遭爆偷拍搞宮鬥 簡舒培：囂張背後全因柯

柯文哲幕僚「橘子」遭爆偷拍搞宮鬥 簡舒培：囂張背後全因柯

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制