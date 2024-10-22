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被害人家屬：命案沒真相 吞不下這口氣

記者林孟潔、王宏舜／台北22日電
吳銘漢夫婦遺孤吳東諺(右)罹患肌肉萎縮症長年臥床，伯父吳唐接(左)負起照顧工作，最擔心自己走得比吳東諺早。(記者胡經周／攝影)
吳銘漢夫婦遺孤吳東諺(右)罹患肌肉萎縮症長年臥床，伯父吳唐接(左)負起照顧工作，最擔心自己走得比吳東諺早。(記者胡經周／攝影)

「媽媽離開時睜著眼睛，我知道她含恨而去；她最放不下東諺，我們會負責到底…」照顧胞弟吳銘漢遺孤吳東諺30多年的吳唐接說，他雖是監獄教誨師退休，但從未放下心中的冤痛和憤恨，「犯罪是一下子的事，被害人的痛卻是一輩子」，70多歲的他只求母親保佑他和兒子能活得比東諺久一點。

吳銘漢夫妻遇害那天，吳唐接是台北監獄管理員，他接到妻子電話「你快回來，老二家出事了」，他追問未獲回應，當下就知出大事。

「蘇建和3人無罪獲釋，我痛心疾首，頻望著天空喊冤，斥責如此司法是無法維護大眾安全…」吳唐接說，王文孝、蘇建和等人死刑定讞時，他一度認為全案塵埃已經落定、司法正義還是存在，但當蘇建和三人無罪確定，想起弟弟與弟媳死狀悽慘，心情盪到谷底，「這是司法史上的敗筆，永遠會被人詬病，因為被害人枉死，永遠無法親口申冤替自己爭取公平正義」。

吳唐接說，當各界圍繞蘇建和3人討論人權、賠償金時，「我們卻被忽略了，沒有人在意被害人」，司法最後一道防線沒守住，司法保護加害人的人權卻沒顧及被害人的公理正義。

吳唐接自承，每次想到蘇建和3人無罪釋放，心中就感傷、悲憤一次，雖然已經過12年，但怨氣持續增加，「命案未獲真相，被害人家屬吞忍不下這口氣」。

吳唐接認為旅美鑑識專家李昌鈺鑑定報告稱「房間內不可能容納4個人」是睜眼說瞎話，法官湯美玉曾在王文孝槍決前訊問，王表示是在自由意志下稱蘇建和三人作案，連蘇建和委任律師質疑「你一句話會害死3個年輕人」，王文孝仍不改口，他始終相信「人之將死，其言也善」。

吳唐接說，母親白髮人送黑髮人，把人生後半輩子的關懷都放在吳東諺身上，每天推輪椅送東諺上下學，直至身體狀況變差才停止，母親最在意加害者未得到應有的懲罰，2011年過世時仍睜著眼睛，「案子沉冤未白又怎麼放得下」？他向母親保證會對東諺負責到底。

「除了官司，最放心不下的還是東諺；東諺走在我前面，心中大石才能放下。」吳唐接說，自己體力、記性大不如前，雙手還會抖動，現在最擔心自己走得比東諺早，希望有生之年盡力照顧姪兒，讓吳東諺安順走完人生，但「這要看老天安排，我也不能強求」。

他說，已交代兒子「假如哪天我不在，你要負責照顧好弟弟。」要是哪天他先離開了，也會在冥冥之中協助兒子照顧東諺。

「我相信真凶一輩子心中要背負沉重罪名，這會有因果輪迴。」吳唐接迄今仍然堅持要在訴訟中尋找真相，寄情於民事求償官司能還給被害人家屬公道，他感謝義務律師團數十年來不離不棄，「我下輩子還是要感謝他們」。

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