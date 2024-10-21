台灣遣送西國10億詐騙犯未告知 遭新加坡「退貨」

西班牙籍男子奧納德（右）遭台灣驅逐出境，日前搭機至新加坡遭拒絕入境，搭機返台再被遣送出國，目的地未公開。(記者葉信菉／翻攝)

西班牙籍男子奧納德涉詐獲利10億元台幣，到台五年，被國際刑警組織列紅色通報，日前遭移民 署驅逐出境搭機赴新加坡 遭拒入境，昨搭機返台，滯留桃園機場由移民署戒護。據悉，台方事前未告知星國，因而發生台灣首次驅逐出境者遭「退貨」，移民署昨晚再度遣送出國，目的地尚未公開。

據了解，由於台灣並無班機直飛西班牙，移民署與西班牙商務辦事處聯繫，得知有合作遣返 意願，依辦事處人員建議，安排奧納德搭機遣送新加坡，但新加坡事前不知情，橫向聯繫出問題。移民署表示，將由外交部與西國協商遣返。

前天凌晨零時許，奧納德在桃園國際機場搭乘酷航TR875班機前往新加坡；班機抵達後，新加坡考量奧納德是國際刑警組織紅色通報對象，拒絕入境，安排他搭乘酷航TR898班機返回原出發地，昨清晨6時許抵達桃機。

奧納德被移民署列為禁止入國對象，只能在桃機管制區內活動，移民署基於人道考量，安排一間照護室供他休息，並準備三餐。對於為何未先與新加坡協調，移民署昨表示，不便發表意見。

依外國人強制驅逐出國處理辦法，外國人強制驅逐出國目的地，以當事人國籍所屬國家為原則。移民署官員說，法律並無規定，執行強制驅逐出境前要通知遣返國，因此沒有「同不同意」的問題，但「習慣上會告知」，此案執行前再次確認西班牙態度，遣送國際刑警組織成員國的新加坡，再由新加坡遣返西班牙，這是首次遇到驅逐出境被退回。

奧納德在義大利涉租賃車詐騙案獲利10億元台幣，2019年與妻小依應聘方式到台開公司，並取得居留證。移民署向刑事局查證，他是國際刑警組織紅色通報對象，依入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」，要求本月19日前出境。

奧納德認為，移民署在10月18日上午通知他參加強制驅逐出境的審查會臨時會，他提出聲請改期，但移民署仍開會，未給予陳述意見的機會，不符正當程序原則，請求法院迅准為定暫時狀態假處分。合議庭認為，本件聲請不符行政訴訟法的定暫時狀態處分要件，裁定駁回。