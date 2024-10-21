豪宅毒派對疑虐死人 涉詐欺四男移送

新北市許姓男子日前被發現陳屍在台中市某豪宅，全身多處外傷且有綑綁傷痕，警方搜出毒品 ，帶回在場劉姓男子等三人及已離開的林姓少年，懷疑雙方有毒品、詐欺 或金錢糾紛，許遭凌虐致死，將四人移送，檢方聲押禁見劉男等三人，林由少年法庭審理。

警方調查，26歲許姓男子與32歲劉姓、37歲劉姓、19歲石姓男子及16歲林姓少年，前天相約中市一棟豪宅13樓開毒趴；當晚6時許，有住戶聞到類似燃燒塑膠的刺鼻味報案。

中市第六警分局市政派出所員警到場，發現許男倒臥餐廳已無生命跡象，因遺體有多處外傷及綑綁傷痕，警方懷疑有外力介入，帶回在場兩名劉男及石男調查，並搜出大麻 、毒品咖啡包及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈。

警方調閱監視器，發現林姓少年曾在場，昨上午查緝到案。劉男等四人否認動手，稱相約吸毒，未發現許男死亡，不知原因；有一人稱，許男與32歲劉男有金錢糾紛，但不知金額及原因。

警方查出，劉男等四人與死者均素行不良，分別有毒品、詐欺、槍砲等刑案紀錄，懷疑四人因毒品、詐欺或金錢糾紛，約許男開毒趴，趁許男吸毒後精神渙散毆打凌虐致死，詢後將四人依殺人、傷害致死、私行拘禁致死、藥事法轉讓禁藥致死、毒品等罪移送。

檢方昨相驗遺體，無法確認是遭毆打或吸毒致死，採集檢體送驗釐清，擇期解剖調查死因。