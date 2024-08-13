桃警跨區查案中彈 竹警：未通報險害死自己人

楊梅陳姓員警（右）與毒品通緝犯駁火中彈受傷，桃園市長張善政（中）及市警局長吳坤旭（左）慰問。（圖／桃園市政府提供）

桃園市楊梅分局員警昨凌晨跨轄到新竹查案，與涉犯槍砲、毒品 等罪的何姓男子發生激烈衝突，雙方一度駁火對峙，結果陳姓偵查佐右肩中彈，幸送醫搶救無生命危險；何男因員警受傷僥倖兔脫，目前仍在外竄逃，具危險性。桃竹兩地警方已加派警力，根據可疑地點加強巡邏盤查圍捕。

桃園市長張善政 昨午到醫院慰問陳員，聽聞子彈從陳員右肩貫穿後背，彈道靠近脊椎和脖子等重要部位卻僅肌肉組織受損，直呼「老天爺幫忙」，同時也致贈慰問金，叮囑好好養傷；不過新竹基層員警對桃警跨轄辦案未通報十分不滿，抱怨桃警未通報「險些害死自己人」。

據悉，陳員等人獲悉綽號「白豬」的何男可能持有槍械毒品之後，前晚就根據線報到新竹市新香街找人，未料其中一名員警因抓過何男，身分曝光後，遭對方鳴槍逼退。

陳員等人見何男駕車逃離，轉往新竹縣湖口鄉何男老巢守株待兔，結果半途看到何男與新竹縣警方對峙，就試圖開車衝撞控制場面，但未料對方閃過並開槍反擊，才造成前排客座的陳員受傷；陳員雖然受傷，但忍痛下車開槍還擊，可惜仍被何男僥倖兔脫。

新竹縣市基層員警都對桃警做法不滿，指桃警與犯嫌在竹市已有衝突，過程也知道對方有槍，但當下仍未通報轄區警方，以至於後續警網圍捕薄弱，竹縣員警遇到何男時，甚至不知對方身上有槍，當下還曾近身盤查，若何男一時衝動，後果不堪設想

楊梅分局回應，員警在新竹市遇何男開槍時有找掩護，因視線被樹叢擋住，不明何男去處，加上當時沒帶槍，所以沒通報，折返分局取槍後才轉往湖口守候。