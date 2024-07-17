59%民眾曾遭數位性暴力 61%被害人未求助

數位性暴力 11大樣態 製表／元氣中心

衛福部公布台灣首分「數位／網路性別暴力狀況調查報告」，結果顯示，數位性暴力終身盛行率為59.4%，一年內盛行率為47.7%，「騷擾」是最常見的數位性暴力，最常遭受網路性別霸凌的族群為「非異性戀男性」（男同志 ）。整體來說，面對數位性暴力時，僅39%曾對外求助，而循正式管道求助者比率極低。

該研究計畫主持人、暨南大學社工系教授王珮玲表示，「數位性別暴力」意指民眾因性別因素而對他人施行暴力，或因性別因素而遭遇暴力，且事件發生於網路環境。

研究團隊列出11項數位性別暴力樣態，包括：「騷擾」、「羞辱與攻擊」、「跟蹤或肉搜」、「控制或限制表意」、「影像性暴力」、「數位排除」、「身分侵犯冒用」、「捏造不實訊息」、「騷擾威脅親友」、「線下性暴力」、「招募引誘」，共5030名18至74歲受訪者回答是否在網路遭遇過這些讓人不悅的對待。

衛福部調查發現，在11項數位性別暴力樣態中，以「騷擾」終身盛行率最高，達到48.5%，其次依序是「羞辱與攻擊」（26%）、「跟蹤或肉搜」（21.8%）、「控制或限制表意」（11.7%）、「影像性暴力」（10.4%）等。

進一步分析不分類別數位性暴力終身盛行率的年齡區間，以30至39歲的71%最高，其次為25至29歲（67.4%）、40至49歲（62.9%）、20至24歲（61.1%），至於65至74歲終身盛行率最低，但也有43.6%。

若以性別及性傾向分析，非異性戀男性（男同志）終身盛行率30.2%為最高，其次為非異性戀女性（女同志）15.2%、異性戀女性9.5%、異性戀男性6.1%。

王珮玲表示，數位性別暴力已成社會大眾普遍經驗，對被害人造成的傷害，不亞於現實生活的性別暴力。

調查發現，84.5%的被害人身心承受壓力，出現焦慮、沮喪、感到脆弱、失去自信、人際關係困難、睡眠困難、注意力集中困難、恐慌發作等症狀。

值得注意的是，高達61%被害人並未對外求助，而曾對外求助者幾乎都是循著「非正式管道」，例如，向朋友、同學尋求協助（78.8%），其次為手足、家人或其他親戚（25.1%）、網友或網路上其他人（17.3%）、父母（12.2%）。