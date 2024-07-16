北捷隨機殺人案10年傷痛猶在 誰來拉住下個鄭捷

北捷隨機殺人案十周年當天，新北市議員林國春在江子翠捷運站前舉辦悼念會，許多民眾獻花默哀。（本報資料照片）

2014年北捷隨機殺人案震驚社會，案發十周年當天，中捷又出現「模仿犯」揮刀傷人；本報系聯合報嘗試探討隨機殺人犯罪成因、了解被害人走出創傷的生命故事。不過，許多被害人不願回憶傷痛而婉拒受訪，在記者說明報導是希望防患未然，也期待協助被害人勇敢迎向陽光，最後有三名被害者協助完成報導。

局外人不易了解被害人傷得多深，也不明白刀口餘生的恐懼多久才能平復，但被害人更不解，廢死團體為何從沒想過凶殘犯嫌帶給他們的傷害，「如果親身經歷可怕的事，真能如此包容嗎？」

「我晚一點要動手了…」李姓男子在速食店聽到國中同學鄭捷預告「殺人」時根本不以為意，甚至認為鄭的殺人計畫猶如小說般不真實，想不到一個小時後，鄭捷動手了。

2014年5月21日下午，鄭捷利用北捷板南線龍山寺到江子翠站近五分鐘車程，在車廂內見人就砍，造成乘客解青雲（28歲）、張正翰（26歲）、李翠雲（62歲）、潘碧珠（47歲）四人死亡、24人輕重傷。

從小立志殺人 讀軍校練身體

鄭捷自稱從小就覺得活得很累，想幹件大事被判死刑；原想等大學畢業再幹，但「今天正好沒課」就決定提早行動。他還說，從小立志要轟轟烈烈殺一群人，為了達成這個夢想才選擇念軍校鍛鍊身體；選擇過站時間最長的一段距離是因為可以殺更多人。

檢方委託精神鑑定發現，鄭捷有反社會、自戀之人格特質，一旦受傷就著手報復；他國小五、六年級間，誓言報復曾告狀他亂吹笛子及經常與他針鋒相對的兩名女同學，因找不到兩人才選在北捷犯案「報復」。鄭捷被判四個死刑，2016年5月10日、死刑定讞後18天伏法，結束23歲生命。

鄭捷親筆書信。（圖／黃明鎮提供）

在高中導師眼中幽默風趣、直爽樂觀、明辨義利、具文學素養、富創造力及想像力的鄭捷，為什麼變成恐怖殺人犯？甚至為了遂行犯罪還刻意讀軍校鍛鍊身體？

犯罪學者、銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，鄭捷有反社會及自戀人格，從個人網誌幻想內容也不難看出自戀需求強烈、有心理變態特質，當未獲肯定與讚賞來滿足自戀需求，心理變態特質又無法得到轉換與修正，以殺人幻想對抗成長過程的挫折，大學又沒讀興趣科系而一頭躲進網路世界，被軍校退學成了關鍵打擊，最後執行隨機殺人計畫是對家庭的「攻擊」。

背負父母期待 犯案一心求死

王伯頎說，鄭捷犯案後一心求死並說「反正他們還有弟弟」，表達不再背負父母期待而痛苦活著的想法。鄭捷犯下隨機殺人案背後展現的是長期壓抑、人際疏離、各級社會結構性失能，鄭捷不是欠缺內省能力的人，如果有人在成長過程幫他一把，或許不會發生憾事，「鄭捷走上絕路，父母需要負起一定責任。」

「鄭捷犯案原因是複雜的，家庭、同學、學校、朋友、網路、暴力電玩哪塊影響較大？很可惜沒進行完整研究，來不及剖析犯罪動機與成因。」台灣司法精神醫學會理事、精神科醫師李俊宏表示，日本 研究隨機殺人犯多半是年輕男性、社交孤立、經濟不穩、性格敏感及自卑、憤怒，為了宣洩情緒上的憂鬱及憤怒，以殺人來換得死刑判決，鄭捷情況應該類似。

「台灣社會的演變跟日本有點像，校園暴力、霸凌趨勢都在往上提高，年齡層更往下走。」李俊宏憂心社會孤立的成型時間比以前更早，家庭、學校、社會群體應互助把這些孩子找出來；他說，鄭捷自始至終就不是社會安全網關懷對象，但社會上總有類似鄭捷的人，增加家庭、社會的拉力或許就能拉住下一個鄭捷。

鄭捷父母在案發後第七天現身江子翠捷運站外下跪，向死傷者及社會道歉。（本報資料照片）

學者籲受害人 別因恨再受害

據了解，鄭捷父母在案發第七天現身下跪向死傷者及社會道歉後，就搬離板橋居所銷聲匿跡，有人說他們已改頭換面搬家到台北士林，也有人說一家人改名住到新北土城低調生活。

北捷隨機殺人案迄今十年，不少人心中仍有陰影，尤其在事件十周年當天又發生中捷隨機砍傷人案，令人憂心是否會持續出現模仿事件。王伯頎遺憾台灣沒有針對本土隨機殺人事件的犯罪研究，感嘆當年相關機構應組成專案小組做更廣泛調查、訪談，深入了解鄭捷犯罪動機與成因，或許對防治隨機殺人有幫助。

「可以恨，但不要影響健康人生，不要因為恨而成為更進一步受害者。」李俊宏說，鄭捷對死者家屬的傷害是終生印記，家屬跟倖存者永遠無法原諒也屬合理，但身心健康與一輩子的恨必須共存，找到生活新平衡，最好與親友談談、討論，如果迄今仍持續難過、無法接受、六神無主，創傷陰影讓生活受到影響，甚至要求身邊的人「不要跟我提到這件事」，可尋求專業諮商協助。

午後的北捷，低頭滑手機的年輕人仍到處可見，逛購物網站或沉浸於手遊世界；一名通勤族說，經過那麼多年，多數人早忘了當年慘案，搭車懂得警覺的人，少之又少。