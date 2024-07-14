毒駕男時速破百飆撞警車 員警慘死

新北市三重警分局厚德派出所員警黃瑋震巡邏等紅燈時，遭對向來車以時速破百公里衝撞致死，警車被撞進騎樓，波及路邊19輛機車。(記者曾伯愷／翻攝)

新北市男子黃國維13日凌晨吸食「喪屍毒品 」麻醉菸彈後，以時速破百公里高速，開車逆向衝撞巡邏警車，執勤員警黃瑋震傷重致死。黃國維辯稱精神不濟釀禍，警詢時才坦承毒駕，詢後依公共危險等罪送辦，新北地檢署複訊後認黃國維有逃亡之虞聲押禁見。超速逆向部分，另依違反道交條例開罰。

警政署長張榮興13日前往靈堂上香，並向死者家屬致意，他說未來針對毒駕會加強取締，依托咪酯（麻醉菸彈）是麻醉藥一種，預計9月公告為第三級毒品，將來採購警車時，會針對耐撞力列為重要項目。新北市長侯友宜 表示，全力究責、絕不寬貸。

黃瑋震投入警職近8年，育有4歲兒子。他是同仁眼中的好警察，8年來屢破刑案，包括2023年破獲妨害自由、傷害案，今年4、5、6月破獲娃娃機竊盜、手機竊盜等案，近8年累計記功四次、嘉獎437支。

黃瑋震阿嬤強忍悲傷到醫院見孫子最後一面，還在黃男耳邊呼喊「瑋震，阿嬤來看你了，你不要擔心，好好的走」。

檢方相驗結束後，黃瑋震遺體由家屬陪同搭移靈專車，前往事發地點招魂，招魂儀式結束，靈車緩緩繞行厚德派出所，員警列隊敬禮，由所長高喊6次「瑋震任務結束，一路好走」。

黃國維（26歲）是三重警方列管治安顧慮人口，有多項前科，常在三重滋事。今年4月13日，黃男不滿蔡姓前妻交男友，竟在車上撂話「要去把他處理掉」，蔡女氣憤拉車門下車，旋即從新北市五股區台64線快速高架道路10.6公里墜落，當場慘死，黃男被依過失致死罪送辦。

上月18日黃國維又持刀談判，遭警方依社維法移送；本月7日，二度持刀在三重區中寮街菜寮公園附近揮舞，警方循線逮捕黃男及友人，除查獲車輛懸掛假車牌，還在車內搜扣西瓜刀、鎮暴槍及棒球棍，詢後依槍砲等罪送辦。

不料事發僅5天，黃國維13日晨疑吸食依托咪酯「喪屍毒品」，開賓士車載林姓友人從三重正義北路往蘆洲方向逆向飆行，行經正義北路與龍門路口時，衝撞對向等紅燈的巡邏警車、1輛白牌計程車，警車往左側撞進對向騎樓內，波及路邊19輛機車。

強烈撞擊使車內周姓員警與黃瑋震受困，由救護人員協助脫困，黃國維肢體擦傷、林姓友人心臟功異常、計程車彭姓司機胸腹部及手腳擦挫傷、周姓員警（22歲）有腦震盪等傷害，5人送醫急救，黃瑋震宣告不治。

立委黃國昌指出，去年9月在台灣就有不肖人士販售依托咪酯，法務部到今年6月13日才開會通過列為毒品，目前都還在核定公告作業中，會不會太離譜？