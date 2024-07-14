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見最後一面…女老師攜2歲女墜樓亡 來美探親的丈夫急返台

台灣新聞組／台中11日電
台中市林姓女國中教師10日與女兒在住處墜落，林母（左二）、林父（右一）到台中殯儀館相驗。(記者陳宏睿／攝影)
台中市林姓女國中教師10日與女兒在住處墜落，林母（左二）、林父（右一）到台中殯儀館相驗。(記者陳宏睿／攝影)

台中市林姓女國中教師10日早抱著兩歲的次女從住處13樓頂墜樓，警、消到場時已明顯死亡，林女丈夫正與長女赴美探親，直呼「我不能相信」，將盡速趕回台灣。警方先請林女父母協助相驗，檢方判定是墜落致死，家屬先不辦後事，好讓林女丈夫返台見妻子最後一面。

44歲林姓女子是國中教師，與在大學擔任副教授的丈夫和8歲大女兒、兩歲小女兒一家四口住在台中市忠孝路一處大樓3樓；林女曾在高雄市任教，2015年才轉調台中執教鞭，期間陸續生下兩個女兒，都向校方申請兩年育嬰留職停薪，今年7月底將屆滿，林女已答應屆時返校任教。

最近兩周，林女丈夫帶父母和大女兒赴美探親。警方調查，10日上午8時許，林女被監視器拍到揹著穿睡衣的小女兒搭電梯到社區13樓頂，隨後墜落在社區外的人行道，社區一家診所人員發現林女與女童倒臥血泊中，嚇得趕緊報警；警消到場確認2人明顯死亡，報請檢察官相驗。

林女父母、胞兄等親友，昨在台中殯儀館認屍，林女母親不忍認屍，由林女父親確認死者身分；林父認完屍，哭著走出說「孫女穿著我送她的睡衣」，林母看到林父痛哭，也忍不住嚎啕大哭。

檢方確認死因是高處墜落的創傷性休克致死，家屬對死因沒有意見，但林女父母認為要等女婿返台後再辦後事，先冰存遺體兩日。

據透露，林女精神狀況不佳，從事教職時即有就醫服藥紀錄，「狀況時好時壞」，但近日林女與家人聯繫時正常，發生意外親友既錯愕；外傳鄰居曾聽見爭吵，但警方未接獲任何通報紀錄，無法確認。

林女任教的國中校長說，過去林女上課認真、狀況良好，屬優質教師，過去育嬰留停返回職場，沒聽聞有何問題；前年林女申請留停後，校方一直沒有打擾，林女家中狀況校方並不清楚，但傳出意外，校方震驚且難過。

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