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詐騙4億奪3命 4人處無期徒刑

記者蕭雅娟／台北11日電

「台版柬埔寨」案詐騙集團虐死3人騙4億元(約1226萬美元，下同)，主嫌「藍道」杜承哲與共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑各背300多條罪名。士林地方法院10日依私行拘禁致死等罪，判處4人無期徒刑，褫奪公權終身，批犯罪手段慘無人道，杜曾在詐團群組自豪說「團隊榮耀」，絲毫沒有懺悔之心。

10日到庭聆判的詐欺被害人說，希望民事求償能取回被騙金額。判決指出，檢警破獲控房救出被害人後，杜承哲在群組發文稱「團隊榮耀」、「專門創造金流界里程碑」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」等，根本沒感到羞愧懺悔，法治觀念嚴重偏差，行徑極為惡劣，有量處最重刑無期徒刑之必要。

合議庭認定，杜與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑犯組織犯罪防制條例、私行拘禁致人於死、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁、3人以上共同詐欺取財等各327罪，杜再加遺棄屍體2罪，4人共1310罪；僅杜認罪致3條人命，但其餘3人也能從遠端監控及群組控員回報，知悉被害人處境，可預見死亡結果，應共同負責，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

對於犯罪所得，杜一家3口2,040萬元、薛80萬元及洪、王各40萬元，均沒收或追徵。全案僅杜對1名死者家屬達成和解，日前先賠償一半金額150萬元。

薛、王到庭聆判，王在延押庭請求交保，稱回家整頓家庭，日後才能安心入監服刑，造成3死是因控房管理不當，他在水房負責打款，無法預見死亡結果，會上訴。杜、洪另案入監服刑，未到庭聆判。杜曾出庭說，做水房是為了求財，沒有要害命，知道發生3條人命後，匿名捐3口棺材做公益，也想把詐團轉出去；審判長批是要經驗傳承把詐團當事業？洪曾稱，他缺錢才會答應接棒。

杜2022年9月底至11月初發起犯罪組織，組成水房、控房與境外機房聯合詐財，假投資詐騙266人、金額4億0834萬餘元，私行拘禁人頭帳戶提供者61人，關押38天，上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊及持鐵棍燒紅燙肚子，在泡麵摻入FM2毒品，造成黃姓、林姓男子及黃姓女子死亡，棄屍荒野。薛是核心成員，輔助杜操縱指揮詐團，洪、王也是重要角色。

毒品 詐欺 詐騙集團

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