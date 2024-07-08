渣夫外遇兩女 3人恐連帶賠元配

莊姓男子因工作關係與妻子分隔兩地，莊不但與小三在屏東同居，另名外遇女子還將2人車震照片上傳推特，人妻向法院請求損害賠償；台南地院法官審理後判決，莊與小三應連帶賠償30萬元台幣，莊與小四則連帶賠償25萬元，案可上訴。(本報資料照片)

莊姓男子因工作關係與妻子分隔兩地，去年9月，莊妻發現丈夫行蹤不定，經多次質問後才坦承外遇2女；莊不但與小三在屏東同居，另名外遇女子還將2人車震照片上傳推特 ，人妻向法院請求損害賠償；台南地院法官審理後判決，莊與小三應連帶賠償30萬台幣(約9521美元，以下同)，莊與小四則連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。

莊妻主張，去年9月間，她開始找不到丈夫，某日丈夫返家後，突然向她坦承外遇，對象小三是單親媽媽，丈夫不但選擇搬離住家，還與她在屏東同居，2人外出時互動親密。

莊妻指控，丈夫還與另名女子小四發生性行為，還拍下許多性愛照片及影片，甚至將2人性愛照上傳推特及約砲網站，她不甘配偶權遭侵犯，憤而向3人提告求償。

莊男辯稱，他因工作關係與妻子分隔兩地，並抓包妻子與數名男子曖昧、約砲。莊男還說，他為此罹患恐慌症，原本打算訴請離婚，但妻子找上母親求情，還搬到台南與他同居，試圖挽回2人婚姻，但妻子拒絕與他同床，從2019年後未發生過性行為，感情早已不復存在，已無互信互愛基礎。

法官認為，莊男從去年9月搬離住家，與小三同住在屏東，已逾越一般男女交往分際；另外，莊男與小四曾發生性行為，小四並將性愛影片上傳社群平台供人瀏覽，認定2人已侵害莊妻配偶權。莊男以妻子上網約砲為由，試圖合理化自身行為，不應與此案混為一談，因此莊男與小三應連帶賠償9,521美元（約台幣30萬元），莊男與小四則連帶賠償7,709美元（約台幣25萬元），全案仍可上訴。