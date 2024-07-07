性侵案年增12% 數位犯案大增 未成年易成獵物

網友性侵件數連續五年攀升，數位性侵害事件愈來愈多，圖為示意圖。記者陳正興／攝影

衛福部保護司公布最新性侵害調查數據，去年性侵案件總數較前年成長逾一成，且兩造關係為網友者，近五年持續攀升，專家指出，「數位性侵害」事件愈來愈多，部分事件將網愛訊息以文字或影片方式外流，造成的傷害不亞於實體性侵害。

據衛福部保護司統計，2023年的性侵害總案件數為9413件，與2022年相比增加約12%；以兩造關係區分，網友性侵案件數近五年連年攀升，2019年案件數為665件，到了2023年為1030件。

新型態的「數位性侵害」案件連年增加，北市一名處理婦幼案件的陳姓警官指出，隨著交友軟體、聊天室的增加，網路性侵害案件也隨之攀升，以未滿18歲的小男生、小女生為大宗。

女高中生小風（化名）與男友交往後，雙方在聊天室內裸聊，並談及性行為等私密議題，但分手後，對方竟拿出影像威脅繼續交往，小風的父母察覺異狀，詢問後帶她報案。

陳姓警官表示，他接觸的案例，有加害人將影像拿去賣，也有張貼在色情網站，更有拿影像向被害人恐嚇取財，也有詐騙集團 以交友詐騙被害人金錢後，再以裸聊談性側錄的影像，威脅被害人拿錢贖回，形同二次傷害。

英國一名16歲少女戴著VR 裝置玩遊戲，遭多名男玩家使用角色身分性侵她的分身，今年一月起，英國對於全球首起「元宇宙 」虛擬性侵事件正式展開調查。

勵馨基金會執行長王玥好說，虛擬角色代表個人，遭性侵的感受，不亞於實體性侵，數位時代對於「身體界線」觀念應改變，不要在網路世界袒露私密部位，可能淪為犯罪者勒索的利器。過去相關法規制定時，未將此類數位性侵事件納入，但面對當前趨勢，除檢警、衛福部需提高警覺，科技業者也應負起社會企業責任，在研發時就設計避免濫用的機制。

衛福部保護司官員說，不論遭逼迫網愛，或虛擬角色遭受性侵，均屬數位性暴力一環，但與現行法規的性侵害，必須有實體性器官接合的定義仍有落差，未來如何重新調整性侵害認定方式、是否納入虛擬世界中的性交、猥褻，需要法界、實務界進一步討論。