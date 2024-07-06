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百億身家台商在陸意外死 「只有火化證明」

台灣新聞組／台北6日電

中國四川成都烏木藝術博物館創辦人、傳有百億身家的台商盧泓傑，今年過年期間返台才對親友提及，想將資產轉移回台遭遇困難；不料6月在中國突遇意外且遭快速火化，在台親友懷疑有內情。海基會5日表示已主動聯繫家屬及成都台商協會，將協助處理各式程序，後續遺產繼承問題也將提供法律協助。

綜合中央社、鏡週刊報導，盧泓傑在台友人許先生表示，盧泓傑老家在屏東鵝鑾鼻，娶中國太太後在中國發展已久，並在成都成立以研究烏木文化、挖掘和保護烏木、收藏烏木藝術品的非營利主題博物館。據悉，盧泓傑20多年前在成都創辦烏木藝術博物館，至今累積百億身家，本欲交給兒子，但兒子2年前因病離世，讓他動念落葉歸根，欲將鉅額資產轉移回台，卻苦無管道。結果盧泓傑才說要回中國收帳，6月21日就突然傳來盧泓傑因烏木吊掛「意外死亡」的噩耗，遺體在短短3天快速火化，親友趕忙前往中國處理後事，卻沒拿到死亡證明，如今上千件作品恐被中國政府充公，家屬質疑盧泓傑命喪異鄉「疑雲重重」。

盧泓傑的堂侄女屏東縣議員盧玟欣指出，盧泓傑過年期間回來時急尋管道要將藏品帶回台灣，沒有細談原因，僅說中國「滿鴨霸的」，遇到難以言說的困難，曾討論利用展覽方式一試，但來不及做就出了意外。由於盧泓傑很早就往中國發展，里內熟識親戚不多，僅過年時見上一面，不清楚他實際狀況。

對此海基會5日表示，未來將協助家屬儘速完成死亡證明公證程序、辦理除戶等事宜，後續涉及中國大陸地區遺產繼承問題，也將提供家屬相關法律諮詢。

成都烏木藝術博物館網頁介紹，盧泓傑曾做過房地產業、蘭草生意，1991年在成都金堂偶然發現第1塊烏木開始，從此與烏木結下了不解之緣，開始「傾家以情」蒐集烏木，現在已有上千件烏木藏品。

盧泓傑在2000年斥資人民幣3000多萬元成立成都烏木藝術博物館，於2011年在都江堰青城大道中興鎮正式對外開放，並掛牌成為成都市科普教育基地。

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