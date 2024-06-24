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女婿詐騙被起訴 余天夫妻出庭：希望余苑綺子女一起到我們家

記者蕭雅娟、蔣永佑／台北24日電
余天夫妻今至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）
余天夫妻今至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）

台灣藝人、前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，收錢時遭警當街逮捕，新北地檢署於台北時間24日依詐欺取財罪及涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，起訴陳薦與其詐團共犯。而余天與妻子李亞萍當天則到士林地方法院家事調解庭，與陳鑒視訊開庭。余天夫妻庭後指出，希望兩個可以一起到我們家，要探視隨時都可以。

余苑綺2022年癌逝，獨留小她4歲、英文名字為「Gary」的老公陳鑒和一對年幼兒女。今年2月間，一名陳姓男子向警方報案，表示自己遇上投資詐騙，警方於是趁車手與被害者碰面時上前逮捕，循線鎖定車手交付水錢給上游成員的地點，進而在4月30日當場逮捕正打算收取水錢的陳鑒。

台灣藝人、前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭新...
台灣藝人、前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒（前），因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭新北地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴。（本報資料照片）

據了解，陳鑒做為車手頭，收取車手們騙來的水錢後，會將水錢轉換成虛擬貨幣，再交給詐團上游，他從中則可抽取2%佣金。

余天庭後表示，今天是調解庭，他們跟陳鑒視訊對談，還在溝通中，「希望兩個（小孩）一起到我們家，給他們教育」，可能安排下次再調解。

余天夫妻24日至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）
余天夫妻24日至士林地方法院與女婿視訊。（記者許正宏／攝影）

對於陳鑒有無新對象，余天表示，「不想去了解，鼓勵他年輕要交朋友就去教，不會忌諱我們，要交要交好一點的」。李亞萍語說，培養小孩還要花很多金錢，我們可以幫他就幫他，心不要急，「也許這次心急才會想些有的沒的」。

余天說，目前陳鑒家裡沒人照顧，「乾脆就來我們家，我們來照顧，要探視隨時都可以」。對於陳鑒遭羈押一事，余天哽咽說，為了他們的利益，也為了陳鑒著想，減輕陳鑒的壓力，剛剛視訊看到陳鑒頭髮都沒剪，看到他這樣也覺得難過、心酸。

虛擬貨幣 詐騙集團 投資

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