警界憾事 新竹副所長頭部中彈身亡

新竹市警察局西門派出所洪姓副所長，16日傍晚下班未繳槍，被同事發現頭部中彈、倒臥備勤寢室，消防到場未送醫。據了解，洪16日上班領槍時並無異狀，案發前2小時還和友人傳訊聊天，事發原因待檢方相驗調查。這是今年警界第八起憾事，也是警政署長張榮興上任以來第二起不幸事件。

洪姓巡佐從警33年，警員一路幹到副所長，曾英勇擒獲犯下多起搶案歹徒，表現受肯定，10日剛過54歲生日。昨天傍晚6時洪下勤務未到值班台繳槍，員警撥打多通電話洪都未接，隨後到3樓寢室尋找，發現他太陽穴中彈，警用手槍掉落一旁，立即打119，但救護人員到場洪已明顯死亡，封鎖現場交檢方調查。據了解，同事之前曾聽到「砰」一聲巨響和重物落地聲，但因值班台吵雜未留意。

警方調查，洪工作認真，個性樂觀，16日下午4時許還傳訊跟友人聊天；日前才和家人到澎湖旅遊，家庭和樂。

一名曾跟洪實習的年輕所長說，洪上班嚴格要求秩序，但私下很關心實習生工作學習成效、適不適應。他記得洪曾說「你覺得很累嗎？要記住這個感覺，未來身為幹部，更應該記得這個感覺，基層的累你要知道，未來才可以成為體恤基層的幹部。」

警察近年輕生頻傳，監察院今年初曾要求內政部 檢討改善，但今年仍傳八起憾事，其中七起使用警槍；外界認為警察工作壓力太繁重，警政署長張榮興上任後開始檢討警察工作業務，精簡整併不必要勤業務，希望大家都能做快樂、健康的警察。