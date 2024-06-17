我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

擅查女警個資 模範警被記過

記者蕭雅娟／台北17日電

曾當選全台模範警察的新竹縣警局吳姓偵查小隊長，任職新竹縣刑警大隊期間，涉利用警政署智慧分析決策支援系統，擅自查詢1名女同事個資，被依個人資料保護法判刑1年、緩刑2年。案經內政部移送審理，懲戒法院判決吳男記過二次。

判決指出，2022年10月間吳男在刑大值日室，以個人帳號登入智慧分析決策支援系統，在「執行交通相關業務」用途欄，輸入女警車牌號碼，非法查詢蒐集女警個人基本資料、親友網脈等。

吳男稱因好奇心一時失慮深感懊悔，已在新竹地方法院調解程序中解釋及致歉獲得原諒。他查詢資料未外傳，未影響對方名譽或造成損害，他熱愛警察工作，曾經破獲多件幫派犯罪集團、跨國走私海洛因、大宗槍枝及社會矚目擄人撕票等重大案件，為此曾獲記大功三次、記功112次及嘉獎1800次，並榮獲機關及全台模範警察。此案後自我檢討改進，請求改過自新機會。

懲戒法院審酌吳男身為警察，未能誠信、謹慎執行公務，假借職務上機會，侵犯被害人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽；考量他坦承犯行，違失行為僅一次，且對社會治安工作著有功績，曾榮獲全台模範警察，記過處分。可上訴。

公務員懲戒處分依嚴重程度有免除職務、撤職、剝奪、減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡。

退休金 內政部

上一則

錢少事多 長照聘請不到物理治療師

下一則

警界憾事 新竹副所長頭部中彈身亡

延伸閱讀

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」
Ticketmaster用戶個資被盜 自保有道

Ticketmaster用戶個資被盜 自保有道
王義川事件 NCC要求三立說明 若違規可罰200萬

王義川事件 NCC要求三立說明 若違規可罰200萬
個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

熱門新聞

明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
展盈貿易有限公司輸入的「A1牛排醬」，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供

美知名牛排醬輸台 被驗出致癌物…3款調味料也有問題

2024-06-11 15:45
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
萬華警分局。(記者翁至成／攝影

二房東臟器外露慘死 房客砍殺後返鄉「良心不安自首」

2024-06-09 08:47

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案