擅查女警個資 模範警被記過

曾當選全台模範警察的新竹縣警局吳姓偵查小隊長，任職新竹縣刑警大隊期間，涉利用警政署智慧分析決策支援系統，擅自查詢1名女同事個資，被依個人資料保護法判刑1年、緩刑2年。案經內政部 移送審理，懲戒法院判決吳男記過二次。

判決指出，2022年10月間吳男在刑大值日室，以個人帳號登入智慧分析決策支援系統，在「執行交通相關業務」用途欄，輸入女警車牌號碼，非法查詢蒐集女警個人基本資料、親友網脈等。

吳男稱因好奇心一時失慮深感懊悔，已在新竹地方法院調解程序中解釋及致歉獲得原諒。他查詢資料未外傳，未影響對方名譽或造成損害，他熱愛警察工作，曾經破獲多件幫派犯罪集團、跨國走私海洛因、大宗槍枝及社會矚目擄人撕票等重大案件，為此曾獲記大功三次、記功112次及嘉獎1800次，並榮獲機關及全台模範警察。此案後自我檢討改進，請求改過自新機會。

懲戒法院審酌吳男身為警察，未能誠信、謹慎執行公務，假借職務上機會，侵犯被害人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽；考量他坦承犯行，違失行為僅一次，且對社會治安工作著有功績，曾榮獲全台模範警察，記過處分。可上訴。

公務員懲戒處分依嚴重程度有免除職務、撤職、剝奪、減少退休金 、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡。